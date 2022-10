Tempo de semear novos projetos e deixar florescer!

Junto com a chegada da primavera, há uma mudança em nosso humor. Poucos notam, mas ficamos mais sutis e propensos às mudanças que estão por vir. Uma boa época para iniciar projetos!

O frio vai embora e nascem as folhas verdes com brotos das flores, e depois elas desabrocham. Período em que, acompanhando as mudanças climáticas, fazemos o mesmo, recalculando nosso novo período de colheita – o verão!

Que tal aproveitar a entrada da primavera, estação das flores, e deixar florescer seus sonhos?

Primeiro, precisamos sonhar. São as sementes que vamos plantar para em breve colher ali na frente, frutos dos sonhos e do trabalho que já se inicia no projeto sonhado.

Sonhar, semear, fazer planos e agir. Seguindo um roteiro de intenções, é a hora da virada de chave. Hora de semear sonhos. Como? Plantando ideias, fazendo parcerias, desenhando as pequenas metas atingíveis e iniciando o processo de mudança.

Para mudar, precisamos acreditar em novos projetos.

Essa é a melhor época para começar a plantar ideias que você vai colher no próximo ano. Puxa! Mas nem chegamos ao final deste, já devo planejar meu próximo ano?

Isso não seria sofrer de ansiedade?

Claro que não! Uma ponte ou carro não são feitos sem projeto, cálculos e toda uma estratégia bolada com muita antecedência.

Está na hora de tirar os sonhos da cabeça e colocá-los no papel. De recalcular a rota e iniciar o novo momento de sua vida. Mesmo que seja em pequenos passos, pequenas metas, chegou a hora.

Aproveite a fase climática que nos faz sorrir, abrir as janelas, tirar os casacos, sair às ruas, ver o colorido das flores, e deixe sua mente se colorir de sonhos possíveis que podem sair do armário da mente para uma tarefa tangível e elaborada em pequenas etapas.

Ah! Mas meu sonho é impossível!

E você teria algum sonho que ficou para trás? Uma vontade de mudar alguma coisa? Emagrecer, fazer esporte, diminuir as horas de trabalho, mudar de cidade, mudar o corte de cabelo, fazer aquela empresa ficar como sonhou, fazer uma grande viagem, fazer sua empresa crescer, ver aquela casa que tanto sonhou etc.

Todos temos sonhos que por um ou outro motivo deixamos de seguir. Que tal parar e pensar: que sonho eu desejo alcançar?.

Temos escolhas a fazer todos os dias. E somos aquilo que escolhemos. Eu escolho se quero acordar cedo ou tarde, que café vou tomar, se tomo ou não banho hoje, se bebo mais água e cuido de minha hidratação, se faço exercício físico ou não, se devo ou não comer açúcares etc.

E você vai dizer: mas tem muita coisa que eu não escolho... como o chefe chato com quem trabalho, o cuidar dos filhos, a crise do petróleo e o aumento dos combustíveis.

Bom, você pode não optar por esses acontecimentos, mas pode optar “como” vai reagir a eles de forma positiva e otimista ou vai só reclamar da vida.

Aproveite a primavera, e se faça um favor: faça escolhas conscientes do que realmente deseja, pare de reclamar.

Pois somos as escolhas que fazemos. E muitas vezes, diante de escolhas, teremos que optar por perder para ganhar. Uma criança pequena perde os dentes de leite e fica por um tempo “banguela”. Depois, vêm os dentes definitivos, enormes para aquela boca pequena. Mas logo tudo se encaixa perfeitamente no que deve ser.

Faça esta analogia com seus sonhos. O perder algo e ganhar mais. Perder tempo, como noites mais prolongadas de estudo a quem fará um vestibular ou uma dissertação de mestrado, fazer esforço traz o merecimento. Fazer algum esforço sempre se faz necessário, mas em compensação você verá o resultado do que sonhou ali diante de seus olhos após algum tempo.

Não existe “ostra feliz que faz pérolas”. É preciso que ela sofra com areias que arranham sua carne para formar aquela “nácar” que será um dia uma pérola, pedra preciosa.

Um dia, perguntaram a Michelangelo como ele conseguiu esculpir aquela maravilha de estátua, o “Davi”. Ele respondeu que vira naquele bloco inteiro de mármore a figura de Davi, e apenas esculpiu.

A primavera está chegando....

Aproveite e faça algo surgir daquilo que você sonha, florescendo uma vida nova. Você merece.