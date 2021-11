O que foi isso? Estresse, medo, pandemia e trauma coletivo junto e misturado. Um estado de ativação constante. Nosso Sistema Nervoso Autônomo, aquele que nos comanda em termos sobrevivência e metabolismo, não quer saber o que eu penso.



Ele cuida da nossa segurança e sobrevivência. E quando existe alguma ameaça pairando no ar, ele dispara seu gatilho de alarme nos coloca em defensiva – estado de atenção e ativação.



escalada





Estamos para lá de ATIVADOS – estamos mesmo, desorientados! Este sinal quase perene de dois anos em pandemia nos fez perder o rumo e saber o que de verdade é segurança.

Mas, afinal, o que é segurança hoje?









Não. Infelizmente, continuamos com medo. Será que teremos aqui no Brasil terceira onda? Será que as mortes voltarão como antes? Será que a COVID-19 pode ser erradicada ou combatida mesmo?





Qualquer cidadão que pensa um pouquinho tem esses medos e essas questões e muitas mais em mente pós-pandemia.





Alguém aí está a salvo? Se estiver, vive alienado ou não consegue compreender que não dominamos nada.





Qual balanço geral podemos tirar de tudo isso de forma positiva?









Que não controlamos tudo mesmo, que desgraças acontecem sim. Que cuidados todos devemos ter. Mas mais que isso, a lição: viver!









Viver a vida o melhor que posso e da melhor forma. Bondade, compaixão, verdade, responsabilidade e seguir o caminho dia a dia, vivendo por momentos.





Estamos fechando o ano, a maioria das pessoas esgotadas, depressivas e em burnout. Doidas por umas férias, uma pausa. E outros doidos para voltarem a ter trabalho, ganhar seu sustento.





O QUE PODEMOS E DEVEMOS

FAZER? VIVER POR MOMENTOS.

VIVER INTENSAMENTE!





O que no cálculo do próximo ano é imprescindível? Pausas. Descanso, organização e foco. Você é o que você pensa. Você atrai o que pensa. Pensar positivo, definir metas simples, incluir descanso, diversão, hobby se faz necessário. Quem já o fez neste ano, saiu lucrando. A saúde para viver e até enfrentar crises seja de saúde, financeira, ou relacionamentos, em todas elas, precisamos mesmo de nos HABITAR. Nos nutrir do que realmente é nossa natureza e do que gostamos. Trabalhar nem sempre será com o que mais gosta, mas você pode buscar um hobby, uma segunda atividade, ou neste balanço geral, aproveitar e mudar totalmente.





Está nas suas mãos fazer escolhas.





Quanto mais simples for, melhor ela será!





Pense bem e com carinho...o melhor está no simplificar e viver bem.





Greg McKewown em seu primeiro livro, “O essencialismo”, nos mostrou que devemos buscar o que é essencial e fazer só o que damos conta. Mas infelizmente, ele mesmo, após ficar famoso com esse livro, não conseguia parar de responder e-mails e outras redes sociais aos seus fãs. Entrou em esgotamento.





Ele, então, percebeu que não bastaria focar no essencial, mas sim no menor esforço. Escreveu um segundo livro, que logo se tornou sucesso, “Sem esforço”, que recomendo para seu balanço geral.





Mas a máxima dele é: “... quando passamos de determinado ponto, mais esforço não produz melhor desempenho. Em vez disso, o excesso sabota o resultado”.





Exatamente o que estamos vendo. Pessoas esgotadas, sem força para serem criativas ou seguirem o seu normal de trabalho. Deram muito mais em seu trabalho ou porque estavam em jornada home office, e tinham as tarefas de casa a serem feitas, mais filhos, casa comida e roupa lavada. Ou porque em seu trabalho foi necessário um esforço maior diante da crise que vivemos. Por quais quer que sejam os motivos, esforço sem pausa e descanso levam ao esgotamento.





Em seu balanço geral, pense bem: o que você deseja para sua vida?





Se for mais saúde, bem-estar e bom humor, reprograme sua vida para torna-la mais leve!