A vida é um reflexo do nosso equilíbrio interno

Já falei sobre rotina. Dela depende uma vida mais saudável, mas também de um equilíbrio interno. Um carro desregulado, levamos ao mecânico para regular o motor. Imagina que pessoas mais agitadas ou aceleradas desequilibram com mais facilidade. Portanto, nosso tema aqui hoje é buscar um equilíbrio das emoções que regulam seu corpo.





Se você maltrata seu corpo dormindo tarde, comendo excesso de açúcares, não se exercitando, mantendo-o de castigo assentado por horas sem caminhar e exercitar, só pensando coisas ruins e vendo séries deitado no sofá, o que será da sua saúde?





Autocuidado leva ao equilíbrio. Autocuidado abrange o sono, alimentação, respiração, silêncio da mente, limpeza do lixo emocional (pensamentos negativos), exercícios físicos que puxam seu corpo para ter mais saúde treinando sua musculatura, abrindo os vasos sanguíneos que levam alimento a todas as partes do seu corpo. Mas também o que alimenta sua alma, seu espírito ou algo mais profundo dentro de você que o faz querer viver. Você pode chamar como desejar.





Então, saúde se torna em termos mais integral e abrange diversas áreas. Se uma delas ficar em desequilíbrio levará as outras também.





O que você hoje faz pelo seu corpo e a sua mente?





Eu insisto em hábitos saudáveis que as pessoas mais otimistas já fazem:





Gratidão. Um hábito simples é agradecer diariamente o que você tem e que tomamos como garantido. A vida, a respiração, estes olhos que leem o que escrevo. O café que você toma e é tão cheiroso. A cama em que dorme, o banho que toma, a água que mata sua sede e muito mais. Ver o lado positivo e agradecer nos faz abrir as circuitarias positivas do cérebro.





Aceitação do que vier sem revolta, mas com alguma ação. A permissão para SER HUMANO é tão importante. Erramos, sofremos, sentimos raiva e medo. Tudo isso é natural. O que não é bom, será achar que é necessário manter o sofrimento para evitar mais. Não. Desapega, deixa a raiva, a tristeza e o medo irem embora. Sinta, aceita, sofra, mas lembre-se de que tudo é IMPERMANENTE e vai mudar com o tempo. Podemos mudar nossa vida para melhor se aceitarmos o que sentimos. Muda-se mais rápido.





Exercite-se sempre e com regularidade, isso ajuda seu corpo a se manter em equilíbrio e mais saudável.





Medite diariamente, limpe o lixo emocional. Abra espaços em sua mente para que você raciocine melhor. Nossa mente pede silêncio. Um pouco de paz, desacelerar e fazer uma coisa de cada vez, e nem sempre podemos. Então, pequenas pausas meditativas ajudam a voltar a ter equilíbrio mental, além de fazer uma varredura dos pensamentos que nem precisam ali estar mais.





Pratique ioga – o exercício mais completo que existe, pois além de alongar sua musculatura, encontrar pontos de equilíbrio, também o faz respirar fundo e aprender onde as emoções se depositam em seu corpo e poder nomear cada uma dele. Medo fica na barriga, raiva guardo no pescoço, pensamentos em demasia entopem minha cabeça, tristeza invade meu peito etc.





Manter relacionamentos saudáveis mesmo que à distância da proteção na era do coronavírus se faz necessária. Pela web, internet, telefonema, cartinha podemos nos fazer conectados aos que amamos. Além de manter as conexões de trabalho que nos fazem progredir.





Olhar sempre o lado positivo de tudo que acontece – mantém sua circuitaria neuronal treinando descobrir o positivo.





Regular a nossa máquina é aquilo que a gente mais evita, muitas vezes, é exatamente aquilo de que mais precisamos.





E se você descobrisse que a maioria das coisas que lhe acontecem tem origem em você mesmo? “Cuidado com o que você pensa, pois você atrai.” D. Chopra sempre diz isso. São manifestações de sua forma de pensar e atuar no mundo que levam a estar exatamente onde aquilo que você reclama está. Re-clama, clamar outra vez, seu cérebro busca o que você pensa. E assim, neste caminho, ficará rodando em círculos. Não está bom, mude sua vida. Olhe o que funciona, mude a rota, faça novas escolhas. Seja grato e observe o bom.





E se você descobrisse que seu estresse, as tensões e o peso da vida são fruto de um desajuste e um desequilíbrio interno? Você poderia mudar não é mesmo? Hora de recalcular o trajeto, pensar em novas possibilidades e mudar a regulação interior com as dicas que deixei acima.





Assim, como o carro, regular este ritmo interno doido e acelerado vai automaticamente regular e ajustar todo o seu sistema interno. Bom, hora de descobrir que seu AUTOCUIDADO é essencial. O elemento primordial para se ter uma vida plena é simples – desacelera, respira, viva um momento por vez desfrutando de cada detalhe presente. Cuidar com carinho do corpo e da mente trazem este equilíbrio de volta. Mas não adianta se enganar que começará ama- nhã. Comece agora, desenhando uma nova rotina, incluindo a ginástica, alimentando-se bem, dormindo mais cedo, meditando, praticando ioga, sendo generoso.