… Conta uma história antiga que Deus nos enviou ao mundo, como almas, para viver na Terra descendo uma longa escada. À medida que íamos descendo, víamos a escuridão lá embaixo. Queríamos voltar para o mundo de luz ao lado de Deus pai. Mas, infelizmente, essa escada era só de ida, não havia como retornar por ali. Era preciso viver no mundo da escuridão, fabricar a própria luz para depois voltar. Seria uma longa jornada e muitos se depararam com o medo.

A maioria das alminhas que chegavam à Terra tentavam uma ou outra vez pular e subir de volta a escada, sem conseguir. Algumas tentavam mais vezes, milhares de vezes, mas se cansavam e desistiam. Porém, de uma delas, depois de tanto insistir, pulando mais de uma centena de milhares de vezes e sem desistir nunca, Deus teve piedade, e a pinçou de volta...

Claro que aqui é apenas uma história...

Em qual turma você deseja ficar?

Na turma que nem tenta e apenas fica paralisado frente ao medo e a desesperança? E assim, vai viver uma vida sem nada tentar, achando que é isso mesmo e um dia vai ganhar o reino dos céus outra vez. Ou será que você até tenta, mas de cansaço desiste depois de algum tempo, esperando pelo fim dos tempos para voltar à luz divina? Ou pertence ao grupo que luta com coragem, pois quer ir para um mundo de luz agora, nesta vida mesmo?

A vida está nos oferecendo desafios grandes. Precisamos ficar atentos e não perder o foco. Trabalhar mais, esforçar dobrado, triplicado e não desistir de sonhar um sonho grande. O esforço está sendo um divisor de águas, juntamente com a esperança. São poderosas ferramentas que nos fazem seguir, pulando em direção à luz. O brilho está dentro de você. A vida nova começa dentro da sua mente, num sonho grande, numa vontade de mudar tudo.

A vida pode ser linda se eu fizer dela uma vida linda. Depende de COMO eu vou viver cada dia e cada desafio. Tem a turma de o copo cheio pela metade ser péssimo, pois faltará água. Mas que tal acreditar que meio copo de água já é suficiente para mudar muita coisa? Podemos acreditar que a mudança começa com a minha visão do problema. Como eu vejo o obstáculo, como problema ou como um desafio que poderá ser modificado por mim mesmo, ou até mesmo se eu pedir alguma ajuda.

Como eu vou encarar o problema muda tudo. Desafios são melhores que obstáculos. Daniel Goleman viu, em suas pesquisas, que apenas 2% da população faz sucesso. E que 13% ajudam os que fazem sucesso. Os 85% restantes, infelizmente, vivem a vida sem fazer nada, apenas andando na manada, seguindo o rastro dos outros. Em qual grupo você deseja estar? No primeiro grupo é preciso FOCO, atenção redobrada nas possibilidades. ESFORÇO MAIOR, pular como a alminha que conseguiu voltar à luz divina.

Como? Mudar sua forma de encarar os problemas. Em vez de reclamar, agradeça o que já tem. Isso muda o foco do ruim para o que pode ser bom ou já é. Quem agradece aprende a desenvolver a circuitaria do cérebro, que vê o positivo. Isso faz com que nas horas difíceis você possa ver um lado positivo e caminhe por ele. Siga sempre pelo lado mais positivo. Isso levará sua vida de forma saudável para um caminho de sucesso.

Olhe para seus sonhos. Busque caminhos para alcançá-los. Sonhar grande pode ser possível a todos e a realização dos mesmos também. Uma pessoa que vem do nada, fica rica com uma rede de lojas ou qualquer outro negócio não ganhou isso de graça. Ela teve um sonho, acreditou no trabalho que fazia, trabalhou além da conta, com muito esforço. Mas sempre com o foco em alguma oportunidade especial e foi atrás da luz. Chegou sua vez, acredite em seus sonhos, comece a projetar no papel em tempo de isolamento. E depois vá estudando, dividindo em etapas, até conseguir chegar lá.

Lembre-se de que seus sonhos precisam estar alinhados com o que você de verdade acredita. Com seus valores maiores – família, cultura, natureza, artes, religião etc. – seja lá qual for ele! Vá em frente com suas maiores habilidades e faça a diferença no mundo começando uma vida nova.

Uma vida linda pode estar na simplicidade do ser. Na realização do seu propósito, na doação daquilo que você nasceu com um dom especial e pode transformar em trabalho também. Gostar do que faz ajuda muito nestas horas, mas terá que se esforçar. Manter o foco aonde deseja chegar também. O ser humano em princípio é um caçador, ele caça seu futuro, sua casa, sua comida, seu espaço. Podemos, através do nosso trabalho, feito com nosso talento e por prazer, ir em frente na direção daquilo que traz significado para nossa vida.

Escolha um caminho e faça com seu coração aberto. Acredite que você também tem direito a uma vida linda e pode fazer diferente. Sair do sofá e buscar novos rumos.