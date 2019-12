Sonha, planeja. Acredita e realiza!

Os ventos sopram com a mesma força numa prova de iatismo, mas vence aquele que não desistir de lutar e se esforçar na direção certa. Cuidado com o que pensa, pois você atrai. Se ficar parado se lastimando que a vida é difícil, será mais ainda. Mas se acreditar que tudo pode mudar, que você tem um sonho que desejaria realizar e começar a perseguir esse sonho, com certeza você vai realizá-lo.





As pessoas que estabelecem metas são provavelmente mais bem-sucedidas do que as que não o fazem. Ter objetivos explícitos, que sejam desafiadores e específicos, com cronogramas claros e critérios de desempenho, levam a resultados melhores. Então, se você tem um sonho, coloque-o como uma meta. Pense quanto tempo você precisa para chegar lá. Divida-o em pequenas metas que sejam realizáveis. E faça um esquema para todo seu ano, subdividindo-o em pequenos passos que você poderá alcançar. Talvez sua meta possa se estender por mais tempo, algo que precise de cinco anos para chegar lá. Tudo bem, mas veja o que pode fazer já neste próximo ano, no seguinte e assim por diante. O importante é fazer seu plano de metas e seu cronograma de acordo com o que for real.





Além disso, fale o que deseja. Nossa palavra tem força. Comunique seu desejo. Quando se trata da conexão entre metas e sucesso, a ciência da psicologia confirma, como faz frequentemente, que o que é comunicado por nossa fala podemos conceber. Através da nossa palavra podemos dar início e conceber um futuro promissor. Na Bíblia hebraica, Deus criou o mundo com as palavras: “Faça-se luz; e a luz foi feita”. O evangelho de João começa afirmando: “No princípio era o verbo”. Vemos isso em vários exemplos da vida. Dou a minha palavra. Quando você profere sua palavra de que irá fazer alguma coisa, você se compromete e faz.





As metas informam para nós e para os outros a crença de que somos capazes de superar obstáculos. Gosto muito do exemplo do professor de psicologia positiva Tal Ben-Shahar. A cena é você imaginar sua vida como uma jornada. Você está andando com uma mochila nas costas, avançando bastante, até que de repente encontra um muro de pedras bloqueando o caminho que leva ao seu destino. O que você faz? Dá a volta, evitando o desafio que a barreira representa? Ou adota uma atitude oposta, joga a mochila para o outro lado do muro, se comprometendo a encontrar uma forma de atravessar, contornar ou passar pelo obstáculo?





Uma meta é um comprometimento com o outro lado, o que virá e você deseja alcançar. Aproveite a virada do ano e faça o ritual. Crie as metas que deseja realizar e mude sua vida. As pessoas acham isso clichê, mas está aí algo importante. O ritual de criar as metas do ano. Onde você deseja alcançar. Amir Klink diz que até vento contra se torna a favor quando se sabe aonde deseja chegar. É muito importante ter rumo. Saber a rota do ano. E se fizer neste início de ano sua programação, o que deseja alcançar e como fará seu ano florescer, basta seguir sem medo, desbravando os obstáculos, pulando o muro e correndo atrás da sua mochila – seu sonho.





Por que muitas pessoas desistem? Primeiro, porque ficam apenas sonhando em ter aquele negócio, fazer aquele curso, ter aquela casinha. Acham ser impossível, então sentam, sonham e desistem. Acredita e realiza. Precisa-se fazer alguma coisa, mas o melhor é ter metas bem planejadas. Mas o que fazem os que conseguem chegar lá? Enfrentam os obstáculos, têm coragem e fazem o planejamento do ano. Então, se pergunte: o que posso fazer no sentido do que desejo conseguir? Que metas posso traçar?.





O ano vai começar. Está nas suas mãos fazer as escolhas. Ou fica repetindo o mesmo e se lastimando, ou sonhe alto e acredita. E para isso, crie suas metas, divida-as por etapas e faça seu ano ser diferente!





Acredita e realiza!





Um ano novo de verdade para você! Cheio de prosperidade e oportunidades. Abra os olhos, sonhe! E lembre-se: o que pensa você atrai!. Que venha um ano cheio de infinitas possibilidades, muito esforço e trabalho. Isso sim é prosperidade.