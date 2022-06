Mês do orgulho LGBTQIA+: inclusão e diversidade

Você vai perceber que sua empresa vai lucrar e inovar a médio e longo prazo (foto: Pixabay/Divulgação) Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Você sabe porque?

Isso aconteceu devido à Rebelião de Stonewall, que ocorreu dia 28 de junho de 1969, no bar Stonewall In, que ficava localizado nos Estados Unidos, Nova York. Conhecido por receber pessoas LGBTQIA .





Pessoas da comunidade que frequentavam o bar eram constantemente agredidas e presas pela polícia. Assim, em resposta à violenta batida policial no bar Stonewall Inn, que ameaçou prender várias pessoas naquele dia, o público dentro e fora respondeu jogando pedras e outros objetos nas mãos para impedir que a polícia agisse. Seguiram-se várias manifestações em apoio à comunidade, e a primeira parada do Orgulho foi realizada em 1970 para fortalecer o movimento.









É fundamental falarmos sobre a necessidade de incluir pessoas LGBTQIAP nas equipes de startups e empresas tradicionais, e no mês do orgulho, vamos celebrar sim a diversidade e vamos falar sobre as dificuldades que a comunidade ainda enfrenta no mercado de trabalho.





Conforme pesquisa feita pela Abstartups (Associação Brasileira de Startups) 75,1% das startups nacionais acreditam na importância de iniciativas que incentivem a diversidade, porém, apenas 3,3% dessas startups possuem pessoas transexuais como colaboradores! E se falamos sobre posição de liderança, o cenário é mais distante ainda.





Ainda, segundo a Abstartups, em seu dia a dia, 36% das pessoas LGBTQIA mentem ou escondem sua sexualidade no ambiente de trabalho; 75% relatam experimentar pelo menos uma interação negativa no trabalho relacionada à sua identidade, geralmente são aquelas piadinhas que ninguém mais acha graça; e 41% experimentam mais de 10 interações negativas por causa de sua identidade.





Aproveito e falo aqui de uma empresa que sou sócia e CMO, a Find Tattoo, marketplace de tatuagens onde um dos pilares principais sempre foi a diversidade, tatuagem é para todos, é a expressão da sua identidade que você imprime na pele. No mês do Orgulho promovemos a FIND pride, evento online que divulga tatuadores LGBTQIA e aliados da causa LGBTQIA - em Belo Horizonte! Falar sobre diversidade e inclusão é necessário e a diversidade de repertórios e vivências promovem a inovação. Empresas mais diversas costumam lucrar até 35% a mais que as demais, caso da Loreal que há anos promove a cultura da diversidade em suas ações e contratações.





E fica aqui o nosso convite para você empresário, entender e dar oportunidade para pessoas diferentes de você, atuando seriamente e investindo em ações reais, para que os seus colaboradores LGBTQIA e clientes da comunidade, se sintam representados, e lembre-se, o mês de junho é só o começo! Esqueça as ações rasas que só te trazem marketing, a inclusão e diversidade têm que acontecer o ano todo dentro da cultura do seu negócio, você vai perceber que sua empresa vai lucrar e inovar a médio e longo prazo.