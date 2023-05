Coisas que só acontecem com o América e pareciam não acontecer mais

América arranca empate por 2 a 2 diante do Bragantino, em Bragança Paulista, conquistando o primeiro ponto do time neste Brasileirão (foto: Mourão Panda/América)







Lá vou eu aí tentar explicar de novo o inexplicável. Que coisa grotesca, bizarra, absurda. Dizem que no jornalismo adjetivos são vazios e devem ser evitados. Porém, muitas vezes só eles são capazes de retratar a realidade.





Um domingo de manhã que parecia mais tranquilo do que o normal. Sol de maio batendo na janela. Um frango assado já encomendado e a água do macarrão prontinha para ferver no intervalo. Uma cervejinha gelada e a tranquilidade de mais uma vitória.





Abri a primeira depois do primeiro gol. O café da manhã já tinha assentado e o apetite pela gelada era iminente. Um gol de raça e técnica do Boi Bandido e uma manhã que parecia não ter nada de errado.





Era questão de tempo fazer mais um ou dois gols e sacramentar sem sustos a primeira vitória no campeonato, aquela “virada de chave”, como eu tinha previsto na última coluna. Geralmente, meu índice de acerto é altíssimo. Aliás, essa foi uma das primeiras premonições equivocadas.





Bom, como dizia, a tranquilidade era até demais. Mas, no futebol, você sabe: quem não faz leva e qualquer 1 a 0 magrinho na Série A é muito pouco. E o América, infelizmente, tem histórico de se embolar e complicar jogos triviais, perdendo para si mesmo.





Quase 42 minutos e um empate completamente sem sentido, num gol contra que parecia ter sido encomendado, de tão milimétrico. Difícil culpar o lateral, mas me lembro como a jogada foi infantil e a bola foi chegando quase que pedindo para entrar na sequência da jogada.





O empate já era a água no chope total. Mas como o América sempre nos reserva emoções, veio o pior: a baixa autoestima imperou e tomamos um segundo gol após uma expulsão de goleiro. Nada fazia sentido, nem mesmo aquela cobrança que teria entrado até se nosso goleiro estivesse lá.





Sinceramente, o que me resta, como terapia, é apenas contar essa história e seguir em frente. Mas não posso esquecer que ainda teria uma cereja no bolo: um pênalti estranho, talvez nem tão pênalti assim, que, como sempre, na hora da dúvida a decisão do VAR sempre pesa contra o América. Indignante.





Foi uma manhã para esquecer e só ficou o gosto amargo de ter perdido em casa, de virada, para um dos piores do campeonato. A única pergunta que faço é: vamos ganhar de quem?





O que me conforta é que o empate por 2 a 2 contra o Bragantino, ontem, dá um certo alívio para recuperar a dignidade.





Que Deus salve o América.