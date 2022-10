América faz revanche contra São Paulo para seguir na cola do maior rival

Consagrado no São Paulo e hoje atleta do América, Aloísio Boi Bandido é uma das atrações do jogão de hoje no Independência (foto: Mourão Panda/América )







Em todo jogo grande, como este de hoje contra o São Paulo, no Independência, eu tenho repetido: o torcedor precisa fazer sua parte. Volta e meia reclamo da diretoria mas, quando ela acerta, precisamos reconhecer. E o pré-jogo foi muito bem articulado.





As promoções foram feitas e amplamente divulgadas. Os preços estão imperdíveis. As condições para comparecimento são praticamente na toada do “basta querer”. O horário é atrativo, nem cedo, nem tarde, às 20h de uma agradável quinta-feira à noite, véspera de final de semana.





A oportunidade é de ver grandes jogadores em campo e o interessante duelo do Boi Bandido contra o time que o consagrou. É muito provável que ele entre com vontade de fazer a diferença. Apesar de suas limitações físicas, a habilidade ainda é marcante. Ninguém desaprende a andar de bicicleta (e o último jogo mostrou isso naquele passe fenomenal).





Outra imensa motivação é o fato de estarmos muito perto da tabela do nosso maior rival, o Atlético. Uma vitória e podemos passá-los, dependendo de como foi o resultado do jogo em Santos. Até mesmo um empate nos mantém próximos deles. O importante é não se distanciar.





O Coelho, pelo menos é o que pensa a torcida, faz um campeonato à parte contra o alvinegro. Seria muito simbólico, depois de fazer quatro pontos em cima deles, conseguir no final ficar à frente. É o que todos queremos.





Sabemos, no entanto, que caso isso ocorra vai coroar provavelmente mais uma participação marcante, com uma chegada novamente à Libertadores ou, na “pior” das hipóteses, na Sul-Americana.





O torcedor do América precisa entender que este tipo de decisão pode rumar o time no Campeonato, inclusive nos fazer ter possibilidades reais de ficarmos em um G-4. Por que não?





Para este América que não é mais uma promessa e sim uma realidade entre os gigantes brasileiros, nada mais é impossível. É dia de Coelho, é dia de festa e o nosso estádio vai ficar colorido com as cores mais bonitas do Brasil. Vamos, Coelhada!