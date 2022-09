Torcida não tem desculpa para deixar de lotar o Independência

Coelho tem bom desempenho no returno do Campeonato Brasileiro, mas presença da torcida no Horto ainda é fraca (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Parece um sonho, mas não é. Este Coelho que estamos vendo agora é uma das equipes mais combativas da história do América e alcançou, com méritos, o respeito dos adversários, de qualquer tamanho.





Estamos em 8º lugar de forma sólida e (de novo!) brigando pela Libertadores. O que então precisamos fazer para que esta Onda Verde não se dilua? Precisamos comparecer ao estádio com toda nossa disposição, ser de fato o 12º jogador, nos 90 minutos!





A palavra certa é justiça. É hora, mais do que nunca, de fazermos jus a este momento único na história deste clube que está caminhando a passos largos para ser um dos maiores do Brasil no curto prazo. No jogo contra o Botafogo, isso ficou muito claro para mim.





Estádio cheio, contra uma camisa relativamente pesada e muita vontade por parte do time adversário. Nada disso tirou nosso foco ou nos desconcentrou. A camisa do América ganha peso a cada dia e os jogadores já acreditam no projeto. Não é para qualquer um jogar aqui.





Acredito que o resultado de domingo tenha sido bom, embora pudéssemos ter saído com a vitória pelo volume de jogo e segurança aplicada na partida. Mesmo assim, a manutenção da invencibilidade e um pontinho fora de casa foram suficientes.





Agora, teremos um jogo para lá de interessante, contra um gigante que está querendo algo a mais no campeonato. Sabemos muito bem que a torcida deles vai comparecer. Por isso, precisamos fazer a nossa parte e levar todo apoio possível. Não é hora de ver pela TV!





Diretoria e torcedor juntos

Muitas vezes reclamamos das ações de marketing e promoções da diretoria, mas, por outro lado, quando eles acertam na dose, acabamos não comprando a ideia. Portanto, desta vez, a sinergia tem que ser perfeita. É obrigação você levar sua família e amigos americanos. E se quiser levar apoiadores que gostem do América está liberado também.





Não é aceitável menos de 10 mil torcedores em um jogo deste porte. Na nossa casa, com tudo a favor, em um domingão vazio de uma semana cheia e normal, sem feriado, e com todas as condições climáticas possíveis para comparecimento.





É muito claro que diretoria, técnico, comissão, jogadores e todos os colaboradores desta empresa estão engajados no crescimento. O que falta agora para a virada de chave é o consumidor final (torcedor) dar feedbacks positivos, à altura do serviço e fazer sua parte.





É necessário unir todos em uma só voz. O Independência precisa acostumar a ficar colorido de verde, preto e branco, principalmente em jogos grandes. O América é sempre grato àqueles que engrandecem seu pavilhão. Força, nação, é hora de lotar e cantar alto!