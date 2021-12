Pé de Coelho: América é Libertadores no ano de estreia da coluna

A nação americana fez a festa no Independência depois da classificação inédita da equipe para a Libertadores (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Eu ouvi de tanta gente e depois pensei: é verdade, talvez não tenha sido por acaso. E quer saber? Tem horas que é só pessoalizando um texto que de fato ele faz sentido, ainda mais uma crônica esportiva que se apropria tanto do clubismo que habita em nós.



Ah, voltando, o que eu ouvi de muitas pessoas, foi que a minha estreia como colunista no maior jornal de Minas, representando como torcedor e jornalista meu time do coração – a propósito, sonho de infância –, trouxe muita sorte ao América. Aliás, talvez, a sinceridade em criticar quando necessário e enaltecer quando merecido tenha despertado um senso de justiça que contagiou jogadores e toda a equipe.No início do campeonato, foram títulos e mais títulos estampando o meu desespero em ver de novo o América cair, em looping eterno da A para B. Chamei esta equipe de Segunda Divisão, apontei falhas, propus mudanças, citei nomes (nunca nada pessoal), decretei a “traição” e o “enterro” do Mancini no Grêmio, mas nunca deixei, no final, de mostrar apoio irrestrito ao projeto deste grande clube.A propósito, jogo a jogo, quando começamos a recuperar, não faltaram abordagens que pareciam exageradas e que hoje, felizmente, sei que não foram. Como exemplo, lá por setembro, cravei que estávamos mesmo rumo à Libertadores. E, sim, estávamos. E mais do que isso, chegamos. Não era piada.Foi realmente como uma Onda Verde. A cada semana, notícias de frustração com a campanha começaram a dar lugar ao mais cristalino verde da esperança. De repente, não cair ficou realidade. Depois, começamos a pensar em Sul-Americana. Por fim, quando ninguém mais esperava, o América já virava candidato ao G8 da Libertadores. Quem diria.Parecia um sonho, ou que os deuses do futebol tenham conspirado (finalmente!) a nosso favor. Fato é que o destino quis que até mesmo a emissora do Plim Plim colocasse América e São Paulo como o jogo de rede. Que curioso, estávamos ali, com toda exposição possível, uma festa linda da torcida e não iríamos falhar. No coração sofrido de todo americano pulsava a verdadeira final do campeonato.Foi estranho, para não dizer inesquecível. Pensava em um misto confuso de êxtase e ao mesmo tempo tranquilidade: “Estamos muito melhores que o São Paulo. Mudamos de patamar. Não existe mais aquele América que dá chance ao azar, nem mesmo que deixa escapar dos dedos uma chance que não volta”. E foi exatamente o que houve.Vendo o jogo, eu não parava de pensar no título para a próxima coluna: “América vai à Libertadores... América na Libertadores, América é Libertadores... Ah, a Libertadores é do América!”. Eu podia fazer isso, já que tínhamos o Fumaça. E como botou fogo!E o que dizer de Ademir? A cada lance genial me passava um filme na cabeça. Quando, meu Deus, e como, arrumaremos um cara desse jeito que faz tanta diferença no jogo? Que seja feliz no rival, mas nem tanto (risos).Cito também nosso argentino querido, Mauro Zárate, que honrou o manto, divulgou nossa marca para toda a Argentina e saiu com a missão cumprida. Todo respeito, hermano! Mesmo que não renove o contrato, você marcou para sempre nossa história.Bom, tem gente demais para falar aqui, mas vou encerrar com o nosso capitão, o Kanté mineiro, Juninho, que felizmente segue no Coelho. Vale agradecer também ao treinador Marquinhos Santos, que agarrou a oportunidade com unhas e dentes e fez excelente trabalho.Ano que vem, uma monstruosa repaginada de estrutura nos aguarda, com a provável transformação em clube-empresa. O terreno está montado para que glórias mil cheguem. A torcida está confiante e crescendo. O América é um gigante mais acordado do que nunca.Eu só sei que quando cheguei aqui era tudo mato, estávamos quase caindo e, com o apoio de todas as torcidas organizadas do Coelhão, mantive a coerência de meter o pau e elogiar, sem filtros, sem censura. É assim que é bom e posso dizer que deu certo.Hoje, nós somos Libertadores, nação americana. E se existe melhor estreia como cronista esportivo do que essa, eu desconheço. Podem me chamar de Pé de Coelho.