Carta aberta à nação atleticana sobre as graves acusações dos últimos dias

Tornei-me conselheiro do Clube Atlético Mineiro na última eleição, a convite do atual presidente Sergio Coelho. Certamente, é a maior honraria da minha vida e o mais importante trabalho que já me comprometi a realizar nestes 55 anos de idade. Não me considero mais atleticano que nenhum outro, pois sentimentos não permitem escalas de valor ou métricas possíveis. Porém, creio que poucos alvinegros (mortos e vivos) confundam - tanto quanto eu - a própria existência com o escudo que ilustra a foto acima.





Nunca o presidente nem ninguém, do Atlético, me perguntou, antecipadamente à minha posse como conselheiro eleito, sobre minhas opiniões acerca da venda do Diamond Mall , da reformulação do estatuto, do nome do estádio ou da transformação do Clube em SAF.









Minha vida pessoal e profissional não tem a mínima mácula relacionada a desvios morais e éticos, ou de ordem legal, sendo, portanto, a primeira vez que me deparo com acusações (totalmente infundadas e descoladas da realidade) dessa natureza contra mim.





Não sou estelionatário nem muito menos exerço indevida, irregular ou ilegalmente o mandato de conselheiro do Clube Atlético Mineiro, mormente porque eleito, legítima e democraticamente, de acordo com as normas estatutárias do Clube e as leis do País.





Lásaro Cândido e Rodolfo Gropen são estelionatários? (foto: Montagem com imagens de reprodução) Como eu, outros tantos conselheiros eleitos, cidadãos honestos e grandes atleticanos, empresários de sucesso e profissionais respeitadíssimos em suas áreas de atuação, inclusive internacionalmente, vêm sofrendo ameaças de processos e, pasmem!, de prisão.





Chega a ser risível tal situação, mas quem, como eu, não está acostumado a trafegar por ambientes que resvalem minimamente a possibilidade de crime, sente-se não apenas constrangido e ameaçado, mas indignado com tamanha desfaçatez e falta de escrúpulos.





Se eu e outros conselheiros eleitos somos estelionatários, são também, me restringindo ao grupo que me ataca no que tenho de mais importante - nome e honra -, os doutores Lásaro Cândido, Rodolfo Gropen e Jackson Machado, por quem tenho respeito e admiração.





A arena mais moderna do Brasil é a da Galo; a Arena MRV (foto: Arthur William/Agência Espacial Comunicação) Como todos estes grandes atleticanos, grandes profissionais e grandes chefes de família não são nem jamais foram criminosos por terem sido eleitos conselheiros nas mesmíssimas condições que eu e tantos outros, ainda que triste, respiro aliviado.





Até porque, caso assim não fosse, teríamos de refundar o Atlético, já que todas as administrações anteriores teriam sido fraudulentas, os presidentes anteriores, ilegítimos, e as decisões tomadas (arena, shopping etc.), ilegais e nulas de pleno direito.





Nenhum dos conselheiros e dirigentes do passado, sob este aspecto, cometeu qualquer crime ou infração ao estatuto. Todos seguiram as melhores práticas, repito, neste aspecto, vigentes há décadas no Clube. Não há que se falar, portanto, e que piada!, em estelionato.





O Atlético é muito maior que os homens que o administram, é verdade. Mas são estes mesmos homens que garantem a existência, ou a extinção, do Atlético. Uma vez em mãos e cabeças erradas, como no passado recente, a grandeza do Clube se esvai.





Mente quem difunde inverdades acerca da regularidade do atual Conselho Deliberativo. Mente quem atribui a desavenças pessoais o questionamento à irregularidade flagrante da reunião que determinou o nome “Elias Kalil”, de saudosa memória, à Arena MRV





Os argumentos incontroversos, amparados em provas materiais e fáticas, que trazem luz às trevas lançadas por gente irresponsável, sem compromisso com o Clube e com a verdade, guiada por obediência cega a uma espécie de morto-vivo, ou zumbi, são o que importa.





Todo o resto, e não desculpo quem pensa o contrário, pois direito à opinião não se confunde com direito à fantasia, à mentira, é cortina de fumaça para, talvez, tentar impedir o caminho do Atlético rumo à mais bem-sucedida SAF , até o momento, do futebol nacional.





Uma vez aprovada, a SAF enterrará definitivamente maus gestores, más administrações, más condutas éticas e más práticas administrativas que deixaram o Galo afundado em dívidas superiores a R$ 1 bilhão , em boa parte por quem, hoje, me acusa de ser estelionatário.





Aliás, algumas destas pessoas usaram, comprovadamente, o Clube em proveito próprio, faturando contra os cofres alvinegros despesas pessoais e honorários profissionais, além de empregarem amigos e parentes com salários muito acima dos pagos pelo mercado.





Ex-presidente, ex-prefeito e ex-candidato derrotado ao governo de Minas (foto: Superesportes/EM/UAI) Algumas destas pessoas, também, se aproveitaram da projeção que um clube da grandeza do Atlético proporciona para alcançar objetivos político-eleitorais, felizmente findados pela desaprovação popular . O povo não é bobo nem burro, ainda que se engane vez ou outra.





O processo de profissionalização, excelência administrativa e grau máximo em governança corporativa com o consequente engrandecimento do Clube Atlético Mineiro é irreversível, ainda que os arautos do atraso tentem, infantil, patética e desesperadamente impedir.





A Massa atleticana pode ficar tranquila, pois a Arena MRV está prestes a ser inaugurada; uma SAF grandiosa, prestes a ser concretizada; e o Galo, prestes a abandonar, definitiva e irreversivelmente, os dias em que gritos e murros na mesa decidiam o que fazer, quando fazer e como fazer para usurpar o Clube, garantindo, assim, a boa vida de muita gente má por aí.