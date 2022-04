Vergonha: McDonald's cobra R$ 42 por McPicanha sem...picanha! Entenda

Sanduíche McPicanha (foto: MCDonalds/Divulgação )





Essa é mesmo do balacobaco! A rede de fast food McDonald's, líder do segmento no Brasil, tem a cara de pau de vender um sanduíche chamado McPicanha, sem um único grama dessa carne em sua receita. Isso porque cobra 'apenas' R$ 42 pelo lanche.









O segredo é utilizar 'aroma natural de picanha' no molho que acompanha o hambúrguer, e assim conseguir manter-se dentro da lei, ou seja, não ser acusado de fraude. Contudo, sua propaganda induz o consumidor ao erro, e isso é inegável.





Quem descobriu o 'McAplique' foi a página do Instagram, Coma com os Olhos, dedicada a resenhas gastronômicas, que denunciou a empresa junto ao Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e ao Procon de São Paulo.





'Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas', declarou a rede em comunicado oficial. Gerado dúvidas? Uma ova! Gerou certezas, isso, sim, de que comprávamos um hambúrguer de picanha.





'Haverá novas peças (publicitárias) destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara', continuou o comunicado. Bem, depois da 'porta arrombada', não adianta muito colocar cadeado, não é mesmo? E quem comprou 'gato' por picanha, como fica?





Em tempo: o Méqui poderia aproveitar a oportunidade e resolver outro enorme problema: o péssimo atendimento em suas lojas. Sinceramente, eu não sei o que é pior, se o balcão ou o drive thru. Não fosse minha filhota fã de McNuggets, eu não passaria nem perto.