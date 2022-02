Ah, vá para o Putin que o pariu, Jair Bolsonaro, seu pútrido intelectual

Bolsonaro e Putin (foto: Alan dos Santos/PR)





A entrevista concedida neste domingo (27) pelo psicopata que desgoverna o Brasil , durante uma pausa em mais um de seus passeios milionários às custas dos pobres brasileiros, entrará para a coleção das infâmias já produzidas por este sacripanta moral.









Sim, minha linguagem tem se tornado cada vez mais baixa e agressiva para me referir a Jair Bolsonaro, o patriarca do clã das rachadinhas, mansões e panetones de chocolate. Mas eu lhes pergunto: não é para ser assim? Dá para ser diferente? Acho que não.





Como sabem, eu votei nessa desgraça (no segundo turno). E já expliquei o porquê (ojeriza absoluta à cleptocracia do meliante de São Bernardo). Aliás, até já me desculpei por isso. É claro que eu adoraria estar aqui elogiando o governo e tratando o maldito com respeito.





Porém, como fechar os olhos para tudo o que este estelionatário eleitoral tem feito? Como fechar os ouvidos para as barbaridades que esse pulha disse durante a pandemia? Como manter a calma e os bons modos diante do comportamento asqueroso deste sujeito?





Agora mesmo, enquanto o carniceiro Vladimir Putin invade a Ucrânia e declara abertamente sua intenção genocida, o amigão do Queiroz corre lá e presta apoio e solidariedade ao assassino sanguinário. Pior. Culpa os ucranianos pelo terror que estão passando.





Sim, é verdade, basta pesquisar no youtube ou nos sites decentes. O maníaco do tratamento precoce 'condenou' os ucranianos por elegerem um comediante, como se fosse este o motivo da barbárie russa. E como se ele, Bolsonaro, não fosse também um palhaço.





Os ladrões e cúmplices do lulopetismo o chamavam de Bozo durante a campanha eleitoral de 2018. E tinham toda a razão! É mesmo um palhaço; só que sem graça e, ao contrário dos palhaços normais, extremamente danoso e perigoso para o Brasil.





Esse patife já tentou um golpe de Estado, mas acabou de joelhos, pedindo penico ao 'Xandão'. Fez o possível e impossível para disseminar o coronavírus e auxiliar a covid a matar o maior número possível de brasileiros. Agora, se alinha ao tirano russo.





Repito: adoraria estar zurrando 'mito' como a gadolândia, comemorando o fim da maldita cleptocracia lulopetista, celebrando o sucesso deste desgoverno de merda, mas... não! Estou prestes a ser governado por um ex-presidiário, corrupto e lavador de dinheiro.





E assisto, todos os dias, ao devoto da cloroquina falar alguma atrocidade, sobre alguma coisa ou alguém, destruir a economia do País, nos isolar cada vez mais do mundo desenvolvido e pregar destruição e morte, para o delírio da horda que o idolatra.





Sinceramente, jamais imaginei ser possível ver algo pior do que Lula e Dilma, e ter mais raiva de um outro político como tenho do sapo barbudo safado. Mas Bolsonaro conseguiu! E com extremo louvor. Na boa, vá ser repulsivo assim lá no Putin que o pariu, talquei.