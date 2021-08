Provinciano e absolutista, Kalil não conhece diálogo e se pretende excelso

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )





Pobre Luís XIV. Quatro séculos depois assiste, lá do quinto dos infernos onde deve repousar, um belo horizontino provinciano emular seu comportamento absolutista e pretensiosamente superior. Se o Rei Sol imaginava-se representante de Deus, Kalil tem certeza de que é... o Próprio!









Eu não discuto - como nunca discuti - qualquer medida oficial da prefeitura ou de qualquer outra autoridade governamental, seja estadual ou federal, em relação às medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus. Primeiro porque não entendo e não conheço absolutamente nada a respeito. E segundo porque não estou na pele desses caras - e nem gostaria de estar.









Jamais me meti a opinar sobre o que é certo ou errado na pandemia. E jamais julguei qualquer administrador público. Repito: não entendo do assunto nem estou sentado na cadeira de quem tem que decidir sobre a vida de milhões de pessoas. E no caso de BH, tenho profundo respeito pelos responsáveis pelas normas estabelecidas - os doutores Carlos Starling e Jackson Machado.





Contudo, como reza o sábio dito popular, 'uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa'. A despeito das orientações de sua equipe, o prefeito de Belo Horizonte não pode - ou ao menos não deveria - se portar como um monarca absolutista do século 17. Se Kalil quer brincar de 'mamãe da rua', que procure outra vizinhança. A terceira ou quarta mais importante capital do País não é seu feudo particular.





O prefeito, desde o início dessa maldita pandemia - e lá se vão quase dois anos!! - trata a cidade e a população como se um playground de mimadinhos malcriados. Distribui a esmo suas grosserias, ordens e broncas. Ofende pequenos comerciantes à beira da falência e ameaça: 'quem usar mascarazinha no queixo vai levar multa'. Eu não sei - e nem me importa saber - como foi a criação deste 'déspota do pão de queijo', mas não se impõe autoridade e respeito na base da chinelada ou da correia hoje em dia.





Kalil jamais se pronunciou no sentido da orientação, da união, do trabalho em conjunto entre sociedade e prefeitura. Jamais ouviu - de verdade, e não como 'teatrinho' - as entidades de classe, como o CDL e o sindicato das escolas particulares. Sempre determinou, de cima para baixo, como seriam as regras. E sempre que questionado, jamais se permitiu ouvir, refletir e voltar atrás. Ao contrário. Parte logo para a agressão gratuita, o populismo barato e o tom autocrático, como faz agora com os clubes de futebol.





Prefeito e prefeitura nos devem muitas respostas. A questão levantada por Sérgio Coelho, presidente do Atlético, é muito pertinente: e a feira da Afonso Pena? Ora, vão dizer, com razão, algumas pessoas: 'aquilo é o sustento de muita gente, e não um jogo de futebol'. Porém, 'jogo de futebol' também representa o sustento de muita gente. E é claro que não me refiro aos multimilionários atletas, mas a gente comum que vive de atividades ligadas a grandes espetáculos.





Ademais, qual a razão para o prefeito, antes de ordenar - bem ao seu estilo tiranete - a proibição de público nos estádios, não convidar os clubes, a Minas Arena, a Polícia Militar, enfim, todos os envolvidos para, em conjunto com os técnicos da prefeitura, corrigirem os erros e caminharem juntos, como próprio de uma sociedade moderna e democrática, em busca do bem comum?

Kalil simplesmente convocou a imprensa para, mais uma vez, se vender como o 'único interessado pela saúde do povo' e para mostrar quem manda: eu abri unilateralmente; eu dei uma chance; eu, eu, eu. Mas por que tentar jogar as torcidas contra os dirigentes: 'prestem a atenção, nenhum dirigente de clube esteve aqui, via ofício, pessoalmente, pedindo ou pensando na torcida'?





Seria este o comportamento de um prefeito interessado na cidade, na população e nas atividades esportivas, econômicas e culturais? Ou seria apenas o politiqueiro de sempre, coronel de cidade de interior, bravateiro truculento e candidato ao governo de Minas em 2022 usando a tragédia da pandemia em proveito eleitoral próprio?