Bolsonaro é delinquente, mentiroso, cretino e vil. Defenda-o quem for igual

Além de mentir, pois nem João Doria nem ninguém no mundo disse que as vacinas - qualquer! - impediriam as mortes por Covid-19, utiliza-se de casos previstos, como os idosos e imunodeprimidos, para enxovalhar a Coronavac, que é ainda hoje a vacina mais aplicada no País, e não graças a esse verdadeiro esquadrão da morte que tomou de assalto o governo brasileiro.