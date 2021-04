COVID-19: nada está tão ruim que não possa piorar; abril vem aí

(foto: Nelson Almeida/AFP)

O Brasil assiste, metade atônito, metade nem aí, a uma carnificina sem igual em nossos mais de cinco séculos de triste existência. assiste, metade atônito, metade nem aí, a uma carnificina sem igual em nossos mais de cinco séculos de triste existência.





Um ano após o primeiro caso de COVID-19 no País , quando muitos previam estarmos, à essa altura, vivendo um “novo normal”, continuamos parte trancafiados, parte doentes, parte morrendo, enquanto parte continua apostando em cloroquina, desafiando o vírus de peito aberto, como quer o presidente, e tocando a vida como se nada estivesse acontecendo.





civilizado se mobilizava, o Brasil se divertia. Enquanto governantes responsáveis uniam seus povos, Enquanto o mundose mobilizava, o Brasil se divertia. Enquanto governantes responsáveis uniam seus povos, Bolsonaro, o verdugo do Planalto , nos desunia. Enquanto governos dignos compravam vacinas, o nosso comprava vermífugo. Quem seguiu a ciência e a medicina, hoje vê o coronavírus em declínio. Quem, ao contrário, desdenhou da doença, desafiou o vírus e pregou curandeirismo, já não dá conta de enterrar os mortos.





pandemia no mundo. Com pouco menos de 3% da população mundial, somos responsáveis por quase 50% dos óbitos atuais. Sozinhos, matamos mais que as outras sete nações seguintes. E tudo isso é apenas parte do pesadelo. Fechamos março com quase 70 mil vítimas fatais por COVID-19. O último dia do mês levou embora mais 4 mil brasileiros. Somos, há três semanas seguidas, o epicentro dano mundo. Com pouco menos de 3% da população mundial, somos responsáveis por quase 50% dos óbitos atuais. Sozinhos, matamos mais que as outras sete nações seguintes. E tudo isso é apenas parte do pesadelo.





Abril promete ser ainda pior. Mas a culpa não é do quarto mês do ano, aquele que, em 1967, presenteou a humanidade com ninguém menos do que eu. Abril será mero reflexo do que foi, ou melhor, do que fizemos em dezembro, janeiro e fevereiro passados. O natal, o réveillon e o carnaval (as viagens) cobrarão, além das parcelas no cartão de crédito, vidas humanas. Como 2+2=4, aglomerações e festas resultam em contágio. Contágio, em doentes. Doentes, em mortes.





Todas as organizações médicas e autoridades sanitárias responsáveis previram e alertaram para o colapso destes dias. Infelizmente, liderados pelo desgoverno homicida de Jair Bolsonaro , parte da população deu de ombros para os avisos, tenha sido por necessidade, tenha sido por irresponsabilidade, tenha sido por mera estupidez. Hoje, Luiz Henrique Mandetta, Natália Pasternak, Atila Iamarino e tantos outros médicos e cientistas decentes podem dizer que, infelizmente, sempre estiveram certos e, boa parte de nós, errados.





A célebre frase “antes de melhorar, vai piorar” é mais do que verdadeira atualmente. Ainda não alcançamos, e nem estamos perto disso, números razoáveis na vacinação diária. Nosso governo negacionista, como sabemos, recusou 70 milhões de doses do imunizante da Pfizer, ainda em meados de 2020, e não “correu atrás” dos demais fornecedores, como Moderna e Johnson, por exemplo.





Para piorar, por motivos políticos mesquinhos, próprios de sociopatas e populistas tiranos, como é o caso do amigão do Queiroz, enxovalhou a CoronaVac e dificultou o quanto pode sua importação, produção e distribuição pelo Instituto Butantan, comandado pelo governo de São Paulo, hoje nas mãos do desafeto do “mito”, João Doria.





O contágio desenfreado das novas variantes do madito Sars-Cov-2 atinge as camadas mais novas da sociedade, que se recuperam mais lentamente, entupindo os já entupidos hospitais. Com a superlotação, começam a faltar, além de leitos (que já estão em falta), remédios essenciais para intubação, oxigênio e mão de obra especializada.





Tudo isso somado irá produzir - e aqui não é previsão; é certeza - um abril tão sangrento, mas tão sangrento, que fará março parecer os dias mais tranquilos de 2020. Como eu sei? Ora, não acreditando no pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais, e ouvindo médicos e cientistas que prestam. Todos são unânimes em prever este caos.





Se você, leitor amigo, leitora amiga, chegou até aqui, mais um segundo para um último recado: se puder, fique em casa; se sair, use máscara e mantenha o máximo de distanciamento social possível, e leve consigo álcool em gel e higienize constantemente as mãos; tão logo chegue sua vez, corra para se vacinar, e uma vez vacinado, espere a segunda dose e mais 30 dias antes de se arriscar por aí.





Paciência e resiliência trarão segurança e responsabilidade. No limite, farão a diferença entre viver e morrer. Pense em você. Pense em quem você ama. Por favor.