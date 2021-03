BolsoZema: o quanto vale uma reeleição

Bolsonaro e Zema estiveram juntos em almoço em Brasília nesta semana (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)

Eu compreendo bem os tais cálculos políticos e sei que, na maioria das vezes, infelizmente, em política é preciso “sujar as mãos”. Talvez exatamente por isso neguei todos os inúmeros convites que recebi para me filiar a um partido e disputar eleições. O “jogo é bruto” e o tal do “sistema é foda”. O dia em que - e se - conseguir atingir maturidade e equilíbrio emocionais, eu pensarei com todo carinho a respeito. Até lá, prefiro “atirar pedras” a ser vidraça.









Em termos de viabilidade financeira, igualmente é acertada a posição política do governador. Se as coisas já vão de mal a pior, contando com a simpatia do Planalto, conhecido por suas práticas vingativas e persecutórias contra desafetos políticos, vide a extinção em massa de leitos de UTI nas federações governadas por opositores, imagine se nos tornarmos alvos da fúria bolsonarista. Minas, jamais nos esqueçamos, foi destruído por Pimentel e o PT.





Se essa coluna se chamasse Opinião Sem Paixão, e não Opinião Sem Medo, provavelmente escreveria aqui neste espaço elogios ao governador Zema pela acertada - sob os pontos de vista elencados acima - proximidade com o governo federal. Mas paixão é o que não me falta nessa vida. Dos amores da família e dos amigos, passando pelo maior de todos, o amor pelo Galo, é que, de forma apaixonada, não concordo e critico nosso simpático Chico Bento.