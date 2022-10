Livro reúne textos brilhantes do psicanalista Fábio Borges

Detalhe do divã do consultório de Fábio Borges, que ilustra a capa do livro, em foto de Gustavo Ballesteros (foto: Conceito/reprodução )

Regina Teixeira da Costa



O lançamento que anuncio hoje vai alegrar os amantes da palavra, da linguagem e da psicanálise. E nos trará bons momentos em uma perspectiva temporal que percorre a história e a trajetória de um dos nossos mais queridos psicanalistas, Fábio Borges, que influenciou de forma marcante a vida de muitos de nós.









O autor dedicou a vida à psicanálise na clínica com pacientes e na constante transmissão daquilo que Freud anunciou a Jung ao avistarem o continente americano como “a peste”. Referia-se à descoberta do inconsciente, que cruzou fronteiras geográficas e temporais e é, ainda hoje, surpreendente.





“Textos reunidos” (Conceito Editora) já começa bem. Para os que amam a escuta, é pela orelha que iniciamos a viagem por esta obra. Gustavo Borges ilumina com as palavras o caminho do pai e nos guia nesta “vialinguaviagem”.





Via magistralmente apresentada como uma viagem no tempo pela colega e amiga Ana Maria Portugal: “O autor percorre seus mais de 30 anos de escrita – 1987 a 2020 – nos levando a partilhar, passo a passo, sua dedicação à transmissão da psicanálise e das intervenções desta no mundo, na cultura, nas artes, ou seja, no âmbito das atividades humanas. Um livro bastante diverso, diríamos.”





Autor este que não apenas leu Freud, mas “texteceu” o texto freudiano, “expervivenciou” o fabuloso legado que generosamente disponibilizou aos inumeráveis participantes de seus seminários. Dentre eles, eu própria, que tive o privilégio de frequentá-los nos meus primeiros passos em direção a esta profissão que tanto amamos. Pelo que ela nos formou e transformou, fazendo um giro na vida dos que em suas análises puderam se beneficiar tanto.





Assim, é com grande carinho e apreço que tenho a honra de participar deste livro com um capítulo sobre aquele tempo, em depoimento entre muitos outros de colegas e contemporâneos de Fábio, nos quais contamos o que ficou. Marcas e restos daquele tempo a que ainda hoje, neste tempo de vida compartilhado, brindamos.





Somos presenteados com seus belos textos emoldurados em primorosa capa, que retrata o consultório onde fomos acolhidos. Onde ele nos ensinou e, não poucas vezes, nos repreendeu e corrigiu. Depoimentos, deveras, cartas de amor.





E como toda carta sempre chega a seu destino, estas estarão reunidas neste volume e levam a mensagem: “a peste” contaminou nosso continente e se espalhou pelas montanhas de Minas.





O livro, nas palavras de José Eduardo Gonçalves, coordenador editorial do projeto, reúne os textos mais importantes produzidos por ele ao longo de sua brilhante trajetória. A revisão é de Mariana Faria; design gráfico, de Diogo Droschi; impressão, da Gráfica Formato. Gustavo Ballesteros assina a foto da capa.





“TEXTOS REUNIDOS”

• De Fábio Borges

• Conceito Editora

• Lançamento no próximo sábado (22/10), a partir das 11h, na Livraria da Rua, que fica na Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi.