Olimpíadas mostrou que o homem pode ser maior, mesmo se imperfeito

As Olimpíadas de Tóquio trouxeram surpresas e alegrias que não esperávamos. Foi o espelho do mundo, refletindo mudanças, monstrando que o homem pode ser maior, mesmo se imperfeito. Foi de grande beleza a abertura voltada para um mundo melhor, mais solidário, em que as fronteiras caem dando lugar a mãos que se unem por um mundo mais humano e fraterno. Sou pacifista, então me agradou muito.





Apesar do momento difícil com a COVID ainda bem ativa no Japão, eles não recuaram e promoveram um espetáculo que alegrou o mundo e somos gratos por isso. A gente estava merecendo mesmo umas medalhinhas para elevar o astral abatido pelas tantas perdas e por um ano e meio com um saldo bem negativo.





E não só a COVID nos abateu, mas uma crise política com a ameaça aos valores democráticos que tanto prezamos. Mas disto falamos outro dia. Falemos mais das Olimpíadas, do nosso surfe e skate trazendo orgulho pra casa, de nossos campeões e campeãs. Que espetáculo esta batalha pela perfeição do desempenho, por buscar ir além dos limites, gravando na história vitórias merecidas.





E não nos lembremos apenas das medalhistas, mas daquelas atletas que no futebol, vôlei, corrida, canoagem, vela, maratona marítima e em tantas modalidades lutaram com garra e fizeram bonito mesmo não vencendo, ainda assim, nos representando com elegância, ganhando ou perdendo.





Mais ainda inovadora foi a atitude política das atletas que se expressaram mandando mensagens ao mundo, de como tudo pode mudar e deve. As alemãs em novas roupas mais compostas e confortáveis mandando a ideia de que o conforto está acima da exibição do corpo da mulher e que os collants, até agora utilizados como padrão, podem ceder lugar a lindas malhas.





Depois, Rebeca. Que atleta maravilhosa testemunhando que quem sabe aproveitar as oportunidades em seu caminho sempre pode ser vencedor. E não apenas no esporte, mas na vida, como diz o ditado: “em terra de cegos quem tem um olho é rei”. Não no sentido do espertinho da lei de Gerson, mas da seriedade e concentração máxima. Em dar valor ao que realmente importa, levando a vida com cuidado e trabalho, pois, como disse nosso Guimarães Rosa, viver é perigoso.





Ela nos trouxe muita alegria, voando nos ares em saltos e dança que, acompanhada por Bach e o funk “Baile de favela”, nos emocionou, apontando que nossas favelas têm valores humanos grandiosos, que encontrando oportunidade prosperarão e alcançarão as alturas assim como Rebeca.





Se a política brasileira vier um dia a ser também orgulho para os brasileiros e se voltar em apoiar estes talentos escondidos na falta de oportunidade, só teremos a ganhar.





E, finalmente, ela! Simone Biles. E não somente sua coragem em dizer não, mas o mundo!!! O mundo acolheu sua fragilidade, compreendeu que por trás do atleta perfeito existe um sujeito que sofre e quanto a isso só podemos nos render.





O mundo mudou e hoje as pessoas são mais sensíveis, reconhecendo que a vida psíquica tem valor inegável, já que não somos de pedra, mas de carne e osso, de sentimentos e sofrimentos, de limites que precisamos respeitar por mais frustrantes que sejam. Insistir nos impossíveis com os quais nos deparamos, entenda o outro ou não, é defender a saúde mental.





Ela foi corajosa, mas o que surpreendeu igualmente foi o mundo todo – em vez de criticá-la por “amarelar”, que seria uma atitude mais conhecida até então – apoiá-la, aceitar e acolher. Foi bonito com força!!!