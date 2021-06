Depois de um ano e meio de isolamento, é difícil sair de novo

Uma das consequências mais importantes do fechamento das portas foi a súbita separação em que fomos colocados sem que para isso estivéssemos preparados. Assim se deu com mães e filhos, esposos, amantes que esperavam ir e vir naturalmente, como era o cotidiano de alguns dias antes. Cada despedida até então temporária, pois brevemente iríamos nos rever; de repente, fomos impedidos de nos encontrarmos. Uma das consequências mais importantes do fechamento das portas foi a súbita separação em que fomos colocados sem que para isso estivéssemos preparados. Assim se deu com mães e filhos, esposos, amantes que esperavam ir e vir naturalmente, como era o cotidiano de alguns dias antes. Cada despedida até então temporária, pois brevemente iríamos nos rever; de repente, fomos impedidos de nos encontrarmos.





Pode-se dizer que essa invasão brutal da COVID teve, como primeiro efeito, nos obrigar a agir como se não tivéssemos sentimentos individuais. Foi necessário um tempo de elaboração para que nos déssemos conta de que nos encontrávamos numa situação sem compromissos. Dia a dia, vivemos de pensamentos, lembranças, saudades e, sozinhos, fizemos aquilo que era preciso. Sem abraços, amigos e companhia.





Aprendemos a falar com as paredes, e num monólogo estéril e teimoso a acreditar que elas têm ouvidos. Passamos a usar recursos tecnológicos e virtuais a que felizmente hoje temos acesso, de tal forma que conseguimos nos consolar e aceitar esse acesso como o possível meio de comunicação atual. Aprendemos muitas coisas novas que ficarão para sempre, pois funcionam.





Nos ajeitamos como pudemos e, mesmo hoje com a flexibilização, sabemos que os números ainda altos apontam para a continuidade de cuidados, porém o alento da vacina nos aponta para um futuro próximo de aberturas progressivas. Mas não nos esqueçamos que entre a vacina e nós existem políticos...





Voltaram as aulas dos pequenos. Agora, as escolas fundamentais estão reabrindo as portas esta semana. Muitos pais têm de decidir se mandam os filhos para as escolas ou os mantêm mais um pouco a distância.





Vamos, apesar do medo, com coragem e cuidados aceitar correr riscos, pois não podemos ficar entocados para sempre. Me lembrei do conto de Kafka chamado “A toca”, no qual alguns animais vivem na proteção de paredes seguras. Um pouco de medo é bom para não ousarmos muito. Destemidos são mais distraídos e acreditam que o acaso vai protegê-los, como diz a música. Só que não...





Precisamos acordar para o que não pode parar. A vida! A vida segue. Muitos resistem ainda, pois a segunda dose não chegou. Outros nem chegaram à primeira. E há os que depois da segunda dose ainda têm receios pelos outros e porque dizem que podem também contrair o vírus, embora com reação mais moderada.





Más línguas alertam para algum conhecido ou parente que, depois da segunda preciosa dose, ainda assim partiram deste mundo. Irrespirável mundo.





Hoje, com a abertura depois de um ano e meio de clausura e isolamento dos que de fato seguiram os protocolos internacionais e nacionais, é difícil sair de novo. Ficamos tão desajeitados para sair, como quando tivemos que nos fechar. Tememos ainda o aumento dos índices de contágio, uma vez que a vacinação anda lenta e intermitente, e ainda não alcançamos porcentagem de segurança real. Por isso, todo cuidado ainda é necessário. Mas no horizonte já avistamos alguma liberdade.