Por que este mal-estar quando penso que tudo voltará ao normal?

Uma manhã destas saí mais cedo para ir ao médico. Nada grave, uma sinusite me obrigou ao uso de antibióticos por mais tempo que o desejável. Como disse Lacan: o corpo fala. O sintoma é um acontecimento de corpo. Então, pensando assim, creio que meu corpo esteja protestando contra este ar irrespirável deste mundo contagiante e perigoso do corona...





E penso que os sintomas psíquicos, que dizem que alguma coisa não anda bem, também se mostram assim no corpo. Para quem faz análise é um prato cheio, para quem terminou a sua, resta acessar um saber que parece distante, só que não, e buscar no inconsciente a origem do que, não sendo dito, insurge no sonho, no ato falho, no sintoma, no corpo.





Voltando à manhã da ida ao médico, as ruas estavam ainda bem vazias e tranquilas e gostaria que fosse sempre assim. Poucos carros, pouca gente dão a impressão de uma vida mais tranquila, uma cidade calma. E logo pensei que os efeitos de esvaziamento da pandemia vão gradativamente desaparecer e voltaremos àquela agitação no trânsito, muita gente se deslocando ao mesmo tempo e tudo cheio, o ar poluído, e muitos compromissos aos quais não podemos faltar e outros excessos variados.





Se somos nós os únicos animais racionais do planeta e temos a prerrogativa da linguagem que nos permite através dos pactos organizar nossa sociedade, por que não fazemos isso direito? Não digo que não o fizemos, fizemos muito. Fizemos leis escritas, sistemas organizadores – Executivo, Legislativo e Judiciário. Construímos tudo que chamamos de civilização para que unidos vençamos as intempéries da natureza, as ameaças pandêmicas como a do coronavírus e somente nos aliando conseguiremos a vacina, como fizemos muitas outras antes.





Por que então este mal-estar quando penso que tudo voltará ao normal? Não estamos todos desejando que acabem as mortes, que voltemos ao trabalho e sem máscaras possamos ver o sorriso no rosto das pessoas? Sim, é verdade. Queremos nos livrar do coronavírus o quanto antes. Mas queremos também nos livrar do peso de rotinas estressantes, abrandadas pelo isolamento, que nos permitiu uma rotina mais intimista e calma.





Se algum dia o corre-corre da vida foi funcional, hoje tornou-se problema na vida e tumultua a cidade. Não é à toa que tanta gente tem se mudado para os arredores da cidade, onde há mais verde e ar puro. Onde se pode descansar a vista no horizonte.





Queremos uma vida mais tranquila! Podemos usar a experiência vivida este ano e a inteligência da qual tanto nos gabamos para reinventar nossos modus de viver para criar algo novo. Mais moderno. Sempre sonhei com o futuro como o dos Jetsons, um desenho animado futurista no qual todos tinham seu carrinho espacial, robôs resolviam as tarefas diárias e tudo era organizado. Pena que ficou na saudade...





Um novo modo de viver em grandes cidades de forma mais inteligente ou inteligível. Por exemplo, diminuindo o deslocamento diário, aliviando o trânsito com rodízios, trabalhando mais em casa. Diminuindo a poluição, tratando melhor do lixo, rotinas em horários diferenciados, evitando o rush todo santo dia, perdendo tempo no trânsito. Estendendo a atenção aos necessitados, moradores de rua para além da pandemia. E muito importante, vendo políticos trabalharem para e pelo povo. Tô sonhando? Está chegando a hora do voto...