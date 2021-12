Marqueteiro de Bolsonaro é meu destaque no jantar de Lula com Alckmin

Marco Aurélio Carvalho é dono da AM4 - Inteligência de Marketing, único contratado pela campanha de Jair Bolsonaro como coordenador formal (foto: Roque de Sá/Agência Senado) Só alguns sites de menor repercussão lembraram a presença no jantar que consagrou a aliança de Lula e Alckmin , do principal marqueteiro da vitoriosa campanha de Bolsonaro à Presidência. Sem, contudo, lhe dar a dimensão devida.





Não é pouca coisa ter sido convidado para estar na seleta audiência escolhida a dedo, de book estourado, em que até as ausências foram planejadas. Como a de Dilma Rousseff, para evitar holofote sobre a parte ruim da biografia do anfitrião.









Marco Aurélio Carvalho é dono da AM4 - Inteligência de Marketing, único contratado pela campanha de Jair Bolsonaro como coordenador formal da máquina de propaganda estonteante de disparos de mensagens em massa que deixou atônitas as demais campanhas.





De tal relevância, que foi nomeado para compor a equipe de transição do novo governo, depois das eleições, e chegou a ser cogitado para ministro da Comunicação, até ser abatido por um enciumado Carlos Bolsonaro.





Que era o coordenador de fato e de direito do que realmente fez diferença: a máquina clandestina que reunia outras empresas no manejo ilegal de um pelotão de operadores de grupos de WhatsApp no uso de CPFs roubados, quilos de chips de telefonia e contas falsas.





A história registra que Carlos ficou com o serviço sujo, adaptando para o modelo brasileiro de caixa dois eleitoral o método diabólico de Steve Bannon, o criador da Cambridge Analytica que derrubou o Brexit, elegeu Trump e inspirou as campanhas de extrema direita pelo mundo com a manipulação sofisticada de dados nas redes sociais.









Seu modus operandi, transplantado em parte para a cozinha do Planalto depois da posse, pode ser dimensionado pela campanha furibunda movida contra a repórter Patrícia Campos Mello, da "Folha de S.Paulo", relatada no seu avassalador "A máquina do ódio".





Correspondente de guerras pelo mundo, ela passou a ter medo de andar em São Paulo ou levar seu filho na escola, segundo conta no livro, depois que revelou a fonte de financiamento, a rede de disparos com contas falsas a partir de um software espanhol e o testemunho de um funcionário demitido da empresa principal, Yacows.









Arrependido de suas declarações, depois de um acordo trabalhista favorável com a empresa, Hans River acusou falsamente a jornalista de ter oferecido sexo em troca de informações e foi apoiado de forma pública e covarde por parlamentares como Alexande Frota, o filho presidencial Eduardo e o próprio presidente da República.









— Dizem que ela deu o furo — debochou Bolsonaro pai, entre apoiadores, na porta do Palácio.





(Dois anos depois, o TSE arquivou o pedido de cassação da chapa Bolsonaro/Mourão sem ouvir um só investigado e negar pedidos de quebra de sigilo bancário, buscas e apreensões, juntada de documentos e notas fiscais.)





Tudo indica que Marco Aurélio ficou com a parte higiênica, ou pelo menos a confortável, de orientar o trabalho, dar o caminho das pedras. Como se defendeu na CPI das Fakenews, onde Frota, Eduardo e o demitido arrependido Hans deram seu baile de covardia. Entenda melhor no livro.





Atuou na produção de sites e vídeos de campanha, contatos com influenciadores digitais e desenvolvimento de plataformas de arrecadação. Negou que sua empresa fizesse disparos e que soubesse do "submundo", em suas palavras, em que a Yacows operava.





E teve a sorte de virar dissidente, não cair na máquina palaciana e virar objeto desejo da campanha petista, que vem tateando há pouco tempo o mundo maravilhoso, perigoso e de infinitas possibilidades do marketing digital para fins eleitorais.





Deu dois sinais fortes de que acordou para esse mundo só muito recentemente: a notícia de que o Instituto Lula estava abrindo uma espécie de workshop para formar lideranças digitais e a participação do candidato no Podpah , o canal de dois funkeiros de audiência retumbante entre jovens de periferia que pode ter lhe dado parte dos últimos avanços nas pesquisas.





Até então, o partido vinha capengando no anacronismo do marketing 2.0 de comprar influenciadores, no 1.0 de convencer a imprensa tradicional por mais espaço e no 0.0 de defender o controle social da mídia.





E abrindo espaço para a direita, que nunca teve militância de rua e presença significativa na internet, até pelo menos o movimento Passe Livre, de 2013, como abordo em "Militância da direita derruba esquerda e é principal adversário de Lula"





Marco Aurélio Carvalho no jantar icônico é o terceiro sinal significativo. O partido foi buscar na fonte e colocar a seu serviço um dos principais causadores de suas desgraças.





Com menores expectativas, claro. A espinha do modelo 2018 foi quebrada pelo escândalo da Cambridge Analytica que levou aos tribunais até o dono do Facebook, as restrições impostos a disparos em massa pelo WhatsApp e, no Brasil, o inquérito das fakenews tocado com alguma arbitrariedade por Alexandre de Moraes, no STF.





Mas com outras perspectivas, mais adaptáveis, claro. O marketing e caras espertos como o dono da AM4, capaz de estar nos lugares e nos jantares certos, sempre se renovam.