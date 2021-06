Deputado pode estar indo à CPI abrir operação 'não sabia' de Bolsonaro

Deputado Luiz Miranda (foto: Toninho Barbosa/Divulgação)





Meus instintos de velho labrador da imprensa me dizem que o deputado Luiz Miranda vai à CPI da COVID nesta sexta-feira tentar proteger Jair Bolsonaro no imbróglio da pressão pela compra da vacina Covaxin.

É suspeito que tenha se oferecido para ser ouvido pelos senadores só agora, depois do vazamento do áudio de seu irmão Luiz Ricardo sobre as pressões de gente do governo para apressar a importação, ao mesmo tempo em que se fazia corpo mole para fechar contratos com outros laboratórios.

Quando uma versão bem concatenada se torna urgente, embora, pelo que disse até agora, ele já soubesse que havia alguma coisa errada em janeiro e tivesse alertado Bolsonaro em março . Tinha a ilusão de que o contrato ainda poderia ser desfeito pelo presidente que admira e defende.





Como parece que não foi ouvido ou o foi protocolarmente, poderia ter insistido na advertência, cobrado com mais veemência ou denunciado antes, a quem de direito, se percebesse que seu ídolo estivesse prevaricando.





Pode-se dar o benefício da dúvida de que o presidente soubesse ou de sua certeza de que ele ainda paralisaria o processo. Já que, segundo suas palavras na entrevista ao site O Antagonista, Bolsonaro teria agradecido a colaboração e admitido que o caso era "grave, muito grave".





A versão depende de alta dose de boa vontade. No janeiro em que alertou de que "algo muito suspeito" estaria acontecendo, Jair Bolsonaro passou a mão no telefone, não na sua presença, e ligou para intervir pela vacina para ninguém menos que o primeiro ministro da Índia, Narendra Modi.





Num dia em que, muito ao acaso, andava por lá Francisco Maximiano, sócio da empresa interessada na intermediação, a Precisa, e da Global Medicamentos, já enrolada em venda de produtos pagos e não entregues ao Ministério da Saúde.





Mais que isso, pelo que se sabe até agora, Bolsonaro havia dado aval para a contratação especial ainda no meio do ano passado, quando imprecava contra a Coronavac de João Doria e acusava o imunizante da Pfeizer de condições contratuais leoninas e efeitos de jacaré.





Tanto que, nessa época, num país em que medicamentos costumam ter coloração partidária e se discutia se a cloroquina era de direita, o mercado estava dividido em três vacinas partidárias: a Astra Zêneca de Bolsonaro, a Coronavac de João Doria e a Sputnik de parte do Centrão, dadas as origens do lobby por ela, dentro do Congresso. A Covaxin começava a sensibilizar algumas almas por lá.





Operação 'não sabia'





Se estou certo, começa amanhã a operação "não sabia", de ritual conhecido nos processos de cortina de fumaça de presidentes anteriores, quando o fantasma assombroso da corrupção ameaça de morte suas reputações.





Me lembra terrivelmente Roberto Jefferson, em outro junho como esse, em 2005. Na primeira aparição de denúncia do Mensalão, interessado em proteger Lula em busca de apoio para fritar José Dirceu, disse que levara suas suspeitas ao presidente pela primeira vez, por acaso num mesmo janeiro. Encontrara um homem que se sentia surpreso e traído.





O tempo mostrou que era protocolarmente.





Se não estou certo, Bolsonaro vem com seu estilo diplomático de betoneira colérica para negar que o contrato tenha sido efetivado (nada foi entregue, é verdade) e acusar meio mundo, incluídas CPI e imprensa, de perseguição. Tudo que possa afastar de seu horizonte qualquer sugestão de corrupção em seu governo.





Como já escrevi aqui, é a bala de prata contra o que resta de sustentação de seu discurso de honorabilidade, que o faria em tese diferente dos demais políticos. Até então, era acusado de coisas piores, mas imateriais. Não de roubo, algo que nossos costumes políticos condenam mais do que bater em mãe.





Como ensina a história, desde que Carlos Lacerda inaugurou o assassinato de reputações como estratégia eleitoral, nos anos 50 contra Getúlio Vargas, a corrupção virou o argumento mais eficiente — e infalível — para encurtar o processo de desmoralização do oponente.





O PT o usou com maestria contra Collor de Mello, no início dos 90, e foi sua maior vítima em igual ou pior medida, em meados da última década, no turbilhão de denúncias da Lava Jato que resultou no impeachment de Dilma e na eleição de Bolsonaro.





A ponto de, quase sempre, ofuscar suas intenções e outros defeitos piores dos denunciados. Prender Getúlio, Collor ou Lula, nunca foi o principal objetivo. Assim, como se viria a saber, ser corrupto não era o pior de nenhum dos três. Nem, como se sabe, de Bolsonaro.