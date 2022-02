A missão de conter a inflação não está fácil. Não só no Brasil como em praticamente todas as economias do mundo, há muitos anos não se via um quadro tão complexo e delicado como o atual. Afinal, não é todo ano que as autoridades monetárias se defrontam com uma situação de desequilíbrios provocados por uma pandemia e seus lockdowns.

A maioria dos países enfrentou a crise sanitária da COVID-19 com pesados gastos públicos fora de qualquer previsão. Além de atender à área da saúde, a injeção de dinheiro na economia para mitigar os efeitos sociais da paralisação prolongada de boa parte da atividade econômica foi prática a que os governos se obrigaram.

O preço desse movimento na contramão do funcionamento normal dos mercados e do controle fiscal da administração pública é pago agora. Do lado do setor público, o governo conseguiu evitar o pior e acabou gerando um surpreendente superávit de R$ 64,7 bilhões, significando uma pressão inflacionária a menos. Mas ainda há desafios a enfrentar, como o do serviço da dívida, impactado pela alta dos juros.

Mais complexa é a situação do setor privado que, além das variações cambiais, sofre agora um choque de oferta cuja duração é de difícil previsão. A volta do consumidor às compras foi mais rápida do que a capacidade da indústria de atendê-lo, provocando uma disparada nos preços. Essa distorção gerou casos inusitados, como a do preço dos carros usados ante a escassez dos veículos zero km.

Soma-se a isso o fato de que os combustíveis derivados do petróleo não ficaram de fora dessa corrida de preços. Pelo contrário, na maioria dos países desenvolvidos, onde o consumo é maior, desde outubro do ano passado até o último fim de semana, o consumidor nunca mais pagou o mesmo preço para encher o tanque do seu carro.

No Brasil, onde já vínhamos enfrentando vários aumentos dos preços da gasolina e do diesel desde o começo de 2021, inclusive por causa da variação cambial, o encarecimento acumulado do combustível já passa dos 30%, descolando-se da inflação oficial.

Mesmo nos Estados Unidos, onde o preço da gasolina é normalmente inferior ao da maioria dos países desenvolvidos, o litro passou de US$ 0,91, em 2021, para os atuais US$ 0,97.





Inflação mundial

Indicadores de preços ao consumidor em praticamente todos os países não deixam dúvida quanto à universalidade e à intensidade do fenômeno. Assim, enquanto a inflação brasileira, medida pelo nosso Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais do que dobrou entre 2019 e 2021 (passou de 4,30% para 10,03%), o resto do mundo registrou saltos ainda mais olímpicos.

Na Alemanha, por exemplo, maior economia da Europa, a inflação tinha sido de 1,53%, em 2019, e fechou 2021 em 5,69%, ou seja, a média dos preços mais do que triplicou. Na Grã-Bretanha, desde janeiro de 2020 fora da União Europeia, a inflação não foi diferente. Os preços ao consumidor pularam de 2,28% para 7,03%.

Em outras palavras, a inflação brasileira não é caso isolado. Mas isso não constitui alívio algum. Pelo contrário, a necessidade de combater a inflação que todos enfrentam pode resultar em um efeito colateral internacional negativo em má hora para o Brasil.

Diferentemente dos demais países, a pandemia pegou nosso país quando ainda não tínhamos saído totalmente da recessão do biênio 2015/2016. Heranças difíceis como o descrédito na economia, o déficit público e o desemprego de mais de 12 milhões de brasileiros não encontram solução sem a retomada vigorosa e continuada do crescimento econômico.

É nesse ponto que mora o perigo do combate à inflação, ou seja, na adoção de política monetária contracionista, que busca a contenção do consumo via aumento das taxas de juros. É remédio amargo que tende a inibir o investimento e a criação de emprego e renda. Baixo crescimento da economia mundial por causa dos juros altos só dificulta a recuperação econômica de todos.





Taxa Selic

Ocorre que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) já decidiu priorizar o combate à inflação em lugar da política de estímulos à economia. As atuais taxas básicas de juros, que estão abaixo de 0,25% ao ano, terão duas elevações de 0,25% cada uma, programadas para março e maio. Outras poderão vir no segundo semestre.

Portanto, amanhã à tarde, quando o Banco Central do Brasil anunciar a elevação da taxa Selic dos atuais 9,25% ao ano para 10,75%, a autoridade monetária estará apenas confirmando ter saído na frente em relação aos demais bancos centrais no combate à inflação. Mas, ante a atual corrida dos preços, ninguém se atreve a prever quando ocorrerá a convergência da inflação para o teto da meta de 5% ao ano, prevista para 2022.

Por enquanto, a previsão dos agentes privados é de 5,38%, o que os faz crer que a alta da Selic de amanhã pode não ser a última do ano. Por isso mesmo, as atenções estão desde já voltadas menos para a nova Selic do que para os sinais que o BC emitirá sobre os próximos meses. Hoje, o mercado prevê crescimento pífio da economia (0,30%), mas se for necessário aumentar ainda mais os juros, pode não haver crescimento algum.