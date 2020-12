O impacto negativo da COVID-19 nas contas públicas do Brasil é devastador. Mas o coronavírus, como moléstia, respondeu por menos que 10% do total de gastos extraordinários autorizados pelo Congresso Nacional. O Governo Federal, apesar das juras de austeridade como promessa de campanha, já gastou o equivalente a R$ 470 bilhões até outubro/20 em despesas ADICIONAIS, todas atribuídas à pandemia da COVID-19. No entanto, o terrível vírus só custou 8% desse total aos cofres públicos. De novo, faltam leitos e equipamentos; profissionais da saúde têm salários em atraso. Não houve encomendas tempestivas de vacinas ou seringas. Novos gastos já foram contratados em novembro e neste mês, elevando o déficit primário federal do ano corrente para número próximo a UM TRILHÃO DE REAIS. Como se explica tal discrepância?

A maior parte da gastança atribuída à COVID foi destinada a outras políticas de caráter financeiro e fiscal, sem qualquer relação direta com a saúde pública. Os créditos extraordinários – que incluem, entre outros itens, o auxílio emergencial aos trabalhadores – somaram R$ 374 bilhões até outubro, equivalente a 80% de todo o chamado Orçamento de Guerra. Óbvio que o auxílio emergencial era e continua essencial. Mas para 67 milhões de pessoas? Por tanto tempo? E sem um só centavo de economia oficial em outras rubricas de gastos? Registre-se: o STF deu sua quota de contribuição ao vetar qualquer restrição de caráter salarial aos servidores públicos na pandemia.

Além da grande parcela da população que precisou ser assistida devido aos efeitos da pandemia, faltam empresas, empregos e alternativa de trabalho e renda no país (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 10/8/20)

Não menos importante, o apoio financeiro do Governo Federal para estados e municípios no Brasil abocanhou – sem perguntas nem controles prévios de necessidade real – outros R$ 78 bilhões, ou 17% do total destinado ao combate da pandemia. Os entes federados, na maioria, se equilibraram na pandemia.

O auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade registrou gasto de R$ 258 bilhões (55% do total) até outubro. Mas as despesas adicionais do Ministério da Saúde e demais relacionados à saúde não passaram de R$ 39 bilhões, ou 8% do total. Não é pouco. Lembramos que as arenas para a fatídica Copa de 2014 custaram por volta de 12 bilhões. Estamos agora falando de três Copas do Mundo para o combate direto ao vírus, uma parte desviada pelos bandidos da pandemia. Mas os bilhões despendidos em outras finalidades políticas são um múltiplo do que se gastou na saúde.

O avanço generalizado dos gastos públicos, a pretexto de combater os impactos da pandemia, foi desproporcional e irresponsável diante da realidade social e financeira do nosso país. A ênfase exagerada na adoção de medidas fiscais, em detrimento de políticas creditícias e financeiras de apoio a pequenas e médias empresas deixará graves sequelas para o futuro da nossa economia. Viramos uma economia de “assistidos crônicos”, sem empresas nem empregos certos; gente jovem pedalando pelas ruas para entregar comida, por falta de alternativas.

O déficit primário do Governo Federal, que oscilava num intervalo de R$100 a 150 bilhões, foi diabolicamente ampliado. Em outubro, o déficit já alcançava R$ 715 bilhões, sendo R$ 470 bilhões relacionados ao pretenso combate à pandemia do COVID-19, e mais R$ 245 bilhões de déficit primário “rotineiro” que não encontra qualquer explicação plausível e não adianta apontar o vírus, já que não houve acentuada perda de receita fiscal. Por coincidência, esse é o mesmo valor que o governo pretende deixar de rombo orçamentário em 2021.

A responsabilidade fiscal passou ao largo, independente de teto de gastos e de outras determinações legais.

Em 2021, a conta vai chegar.





* Com Marcel Caparoz, economista da RC Consultores





Despesas acumuladas até outubro/2020 Em R$ bilhão %





Total relacionado à COVID-19 470 100

Créditos extraordinários 374 79,6

» Auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade 258 54,9

» Cotas dos Fundos Garantidores de Operações e de Crédito 48 10,2

» Despesas adicionais do Ministério da Saúde e demais ministérios 39 8,3

» Benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda 29 6,2

Apoio Financeiro a municípios/estados 78 16,6

Outras despesas 18 3,8





Fonte: STN

Elaboração: RC Consultores