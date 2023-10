Fazendo as malas

769

Sempre que preparo a mala para fazer uma viagem, tento reduzir o número de peças que vou levar. A taxação de bagagens por parte das companhias aéreas interferiu bastante na vida de mães de expatriados como eu, cujos filhos moram a milhares de quilômetro de distância. Mas tem um lado positivo: aos poucos vamos aprendendo a ser mais práticas e realistas.

Mãe tem mania de achar que, onde seus filhos moram, não existe comércio de qualidade. No início da vida de meus filhos em outros países, eu chegava a colocar pasta de dente e sabonete em quantidade suficiente para eles se higienizarem pro resto da vida. Isso tem quase 12 anos e, de lá pra cá, me conscientizei de que há maneiras mais práticas e eficazes de me fazer presente na vida deles. Porém, claro, não dá pra dispensar um pacote com bananinha seca ou paçoquinha de amendoim, doce de leite e até pão de queijo.

No mundo globalizado e no mercado dominado pelas compras on-line, encontra-se tudo isso nos grandes centros de praticamente o mundo todo, mas, ainda assim, é carinho em forma de comida ou vice versa. Nesta semana, meu filho que mora em Londres me enviou uma foto da namorada comprando tapioca e farinha para fazer bolinho de chuva no supermercado perto do apartamento onde moram. Já posso riscar estas iguarias da lista. Mas certamente colocarei outras no lugar. Me lembrei disso ao refletir sobre a conversa que tive com uma menina de sete anos e sua mãe.

Se elas viajam por dez dias, precisam levar de 13 a 15 calcinhas, uma para casa dia e algumas de reserva para uma necessidade extra. Na mesma hora me veio à mente as malas que faço quando viajo para os projetos onde implantei oficinas de costura na África. Independentemente do número de dias que vou ficar, levo quatro calcinhas e sabão de coco.

Acabo usando apenas duas delas, já que lavo a suja na hora em que tomo banho. Assim economizo lugar na mala e posso levar algo mais importante. Voltando à criança e à sua mãe, elas estão perdendo uma bela oportunidade de aprendizado. Primeiro, a menina poderia aprender a lavar sua própria calcinha. Segundo, entender que precisamos de muito pouco para viver.