Entre culturas

Estou hospedando durante dez dias um amigo da República Democrática do Congo. O jovem precisou fugir do seu país quando havia mal iniciado a adolescência, momento também em que se viu obrigado a assumir os papéis de pai e mãe de seus sete irmãos. A única menina do grupo era bebê de colo e o irmão mais novo mal aprendera a andar.

Viu o pai ser morto a golpes de facão e encontrou a mãe esquartejada na mata onde tentavam se esconder. Esta é uma história comum de se ouvir em campo de refugiados espalhados pelo continente africano.

Meu amigo saiu do Congo, atravessou a Tanzânia até chegar no Malawi depois de caminhar por cerca de seis meses experimentando muita perseguição, prisão, preconceito, medo, fome, sede, estresse, abandono. No caminho, ainda adotou um menino que estava fugindo sozinho. Hoje se apresentam como irmãos, pois assim se sentem e na prática o são.

Parece história antiga, de séculos passados. Mas não. Esta aconteceu em 2010 e outras tantas versões semelhantes estão ocorrendo agora. Disputas étnicas, territoriais, desavenças políticas e religiosas, perseguições motivadas por orientação sexual alimentam a migração de pessoas que se veem obrigadas a largar tudo para trás para continuar sobrevivendo.

Ele só conseguiu viajar porque arriscou voltar ao Congo para tirar o passaporte e conseguiu que amigos financiassem sua passagem e estada no Brasil. Uma temporada no Rio, no Mato Grosso do Sul e agora em Minas certamente estão mudando muita coisa na mente dele.





É muito interessante quando entramos em contato com culturas muito diferentes da nossa. A todo momento ele se assusta ou se admira com alguma coisa. Experiências corriqueiras para nós

chamam muita a atenção dele e nos enriquece ouvi-lo contar como as coisas funcionam na África.

Está admirado de ver tanto carro na rua e consegue não se aborrecer quando ficamos agarrados no trânsito. Tudo é lindo para ele, que tem se mostrado muito sensível à nossa natureza. A todo momento entende porque, de certa forma, BH ainda pode ser chamada de cidade jardim.

A comida tem sido um caso a parte. Experimenta de tudo um pouco, principalmente comida mineira e muita carne de boi, uma especiaria rara na vida dele até então. Mas sem dúvida a diversidade de oferta e a fartura nas mesas é o que mais o assusta. Acostumado a comida regrada, encaixou um lanche da tarde com salgadinho depois que muito insisti. Se deu por satisfeito pro resto do dia. E eu mais ainda por poder conviver com heróis de carne e osso que a todo momento me lembram a que devo dar valor.