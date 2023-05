Amor de mãe

(foto: Pixabay)



“Não temos riqueza. Temos filhos” foi o que ouvi certa vez como argumento para justificar a alta taxa de natalidade entre os povos que vivem nos países africanos, em especial nos subsaariano, nas regiões mais pobres do planeta. Aqui no Campo de refugiados de Dzaleka, no Malawi onde estou agora, é extremamente comum mulheres com 30 anos já terem cinco, seis filhos. Muitas delas tiveram a primeira gravidez logo após terem saído da puberdade.

Pode ser um pouco chocante para uma cultura como a nossa no momento em que estamos prorrogando cada vez mais a maternidade ou ainda fugindo dela. Mas o que mais me impressiona, e chega a me indignar, é a quantidade de mulheres que criam seus filhos sozinhas. Ou foram abandonadas pelos maridos ou abusadas sexualmente por vários homens e “deles” tiveram filhos.

Digo “deles” porque não posso dizer que tenha sido “com” eles porque muitos infelizmente pouco se importaram com os frutos que poderiam nascer dessas relações. Abuso aqui não é raridade e a maioria das que sofreram violência sexual não sabe quem são os pais das crianças.

Também não podemos classificar muitas dessas relações como estupro, porque em muitos casos foram consensuais. Estes homens prometeram proteção e carinho e, tão logo se “aliviaram”, partiram. Abusaram da confiança delas, de seus planos e sonhos.

Fora o fato de que onde há fome, onde há dor e todo tipo de sofrimento decorrente da escassez de recursos, recorrer à prostituição seja uma saída, mesmo que nem sempre desejada e muito menos rentável.

Você pode estar se perguntando porque que no meio de tanta pobreza elas aceitam levar todos estas gravidezes adiante? Qual será o índice de aborto provocado? Os números desconheço e arrisco dizer que uma estatística oficial que corresponda à realidade é difícil de se levantar.

Então vamos retornar à nossa primeira frase: “Não temos riqueza. Temos filhos”. É muito comum a mãe acolher com alegria mais uma gravidez independente da quantidade de filhos que já tenha e da fome que os consome diariamente. Filhos são bençãos de Deus, motivos de orgulho e não um fardo. Elas levam a gravidez adiante e criam todos com muito amor. Não os rejeitam por nada. Apenas os amam!