Mais uma década

(foto: Pixabay)



Bem próximo de comemorar meus 60 anos, me ponho a relembrar das demais fases da vida. Temos o hábito de acreditar que a cada década passada somos desobrigados de seguir determinados padrões sociais, até que a gente descobre que teria sido melhor tê-lo feito bem antes. Mas mania pior é adiar sonhos e planos para o futuro, que, de tão futuro, nunca chegará.

Por exemplo, aos 20 anos, acreditava que a partir dali poderia tudo, até descobrir aos 30 que nem tudo me convinha. Já aos 40, me vi no direito de perder a vergonha, como de sair como estivesse vestida (ou malvestida). Coisa do tipo ir ao supermercado com roupa, cara e coragem de quem estava bem à vontade nos afazeres da casa, comida e roupa lavada.

Quando fiz 50, foi a vez de acreditar que não importava o que os outros pensavam. Soltar o verbo, com responsabilidade e critério, sem que para isso ferisse. “Vou defender minhas ideias polêmicas e pensem o que quiserem de mim”, como por exemplo me colocar ao lado das reivindicações da comunidade LGBT como se eu assim o fosse. E daí se me confundirem, que diferença faz? Nem um nem outro é melhor ou pior, então ficamos todos no zero a zero, independentemente do lado com o qual nos identificamos de corpo ou de alma.

E agora, aos 60? Me darei o direito de me comportar como? Ainda não sei, só percebo que estou cada vez mais destemida, para o temor de alguns amigos que ameaçam me matar, caso eu morra em minhas incursões cada vez mais frequentes em lugares onde segurança pessoal e social ainda não passam de utopias distantes. Mas lá vou eu, me misturando à massa, aprendendo como o ser humano vem sobrevivendo a ele mesmo por mais que insista em atacar a si mesmo e aos seus semelhantes.

Percebo que quanto mais amarras desatamos, mais fácil caminhar, correr ou se arrastar. Pra que implicar com coisas que em nada vão intervir nem pro bem nem pro mal? Coisas que só nos servem como alimento para nosso orgulho, que se fere de tanto medo de ser atingido. Talvez essa seja a maior lição do passar dos anos, o fato de que somos nós mesmos nossos maiores algozes e ao mesmo tempo nossos maiores benfeitores. Passou da hora de escolher o que se quer.