Foi-se o tempo em que casais se uniam para, enfim, poderem ter mais intimidade. Pais impunham horários bem restritivos para que suas filhas voltassem para casa à noite, na tentativa de impedi-las de manterem relações sexuais com seus namorados, como se sexo tivesse hora certa e programada para acontecer.

Outra opção bem frequente era mandar os irmãos mais novos saírem com o jovem casal para ficar de olho em qualquer tentativa abusada do coitado do rapaz, como se as garotas fossem todas "santas" e os irmãos, guardiões da moral e dos bons costumes. Velhos tempos que felizmente ficaram no passado.





Hoje, os pais ficam apreensivos, de olho no relógio, mais preocupados com a possibilidade de os filhos não voltarem para casa por serem vítimas de assalto e todo tipo de abordagem violenta,

independentemente da hora em que saiam e retornem. Outro ponto é que a intimidade entre os casais ainda não casados, juntados ou amasiados, passou a ser valorizada, visto que pode ser um termômetro capaz de dizer se ali há, de fato, uma combinação, mesmo que imperfeita.

Uma evolução nos costumes, minimamente menos hipócrita. Mas novos hábitos trazem também novos desafios e comportamentos que podemos considerar peculiares. Imagine um casal em formação que ora dorme na casa de um, ora na casa do outro.

Conheci um rapaz cujo temor de onde tamanha intimidade possa chegar levou-o a desenvolver um contrato, no qual tanto ele quanto a namorada abrem mão de tudo o que não lhes pertencia antes de dividirem a mesma cama, independentemente do quarto onde ela possa ocupar. Uma espécie de regime de separação total de bens aos moldes dos casamentos e uniões lavrados em cartório.

O peculiar nisso tudo é que para ele basta começar o namoro, que significa ter intimidade maior que uma simples "ficada ocasional". Não importa há quanto tempo estão juntos, muito menos a confiança construída entre eles. " Nunca se sabe, né?", apregoa, desconfiado.

Quando o conheci, contava que havia agido assim com suas três últimas namoradas. O contrato diz respeito à herança, pensão alimentícia, distribuição de bens, guarda do pet etc. Tudo muito bem separado. Enfim, o medo dele é que ela se veja no direito de achar que é dona de tudo. Já passou da hora de tanto ele quanto tantos outros e outras perceberem que o melhor e o mais importante nas relações está naquilo em que não há contrato nem garantias capazes de firmar.