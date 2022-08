(foto: Pixabay)



Recentemente conheci dois rapazes que embora tenham contextos de vida diferentes compartilham ideais e ideias semelhantes. O primeiro tem cerca de 40 anos é engenheiro nascido e criado no nordeste brasileiro. O segundo tem cerca de 30 anos é agrônomo nascido e criado no sudeste. Ambos filhos de famílias que educaram os filhos com muito suor, sem que para isso tenha sido necessário sacrificar a vida acadêmica deles. Estudaram em boas escolas, tinham bons empregos, casa, comida e roupa lavada.

Quando conheci o engenheiro ele estava encerrando seu ano sabático, época em que o agrônomo iniciava o dele. Roteiros diferentes, tiveram como intercessão o continente africano. E foi nesse cenário que também se conheceram e conviveram por alguns dias. O que faz um jovem, ainda em fase de construção de carreira, largar emprego, vender tudo o que tem e sair mundo a fora sem saber ao certo onde estará amanhã? Sem dinheiro suficiente na conta para garantir o mínimo de conforto e estabilidade durante todo o tempo em que estiver fora? Inglês fluente, vontade de desbravar o mundo, as culturas e a si mesmos, além de uma lista bem limitada de exigências.

É preciso coragem. Essa é minha teoria. Isso porque quando jovem quis ganhar o mundo, mas tive muito medo. Na idade deles, o mais longe que consegui ir sozinha foi ao Rio de Janeiro e lá tinha endereço certo e dinheiro contado, o suficiente para comer e voltar para casa com segurança.

Por medo. Medo de que? De precisar de algo e não ter, um algo nada concreto, confesso. De não conseguir me livrar de situações embaraçosas e perigosas. Medo da solidão, da falta de alguém com quem compartilhar uma experiência maravilhosa ou dúvida imediata.

Hoje, beirando os 60 anos com inglês deficitário, embarco em aventuras que sequer cogitei um dia. Mais madura, aprendi que se planejamos com responsabilidade e muita flexibilidade, acaba dando certo. Perrengues aparecem sempre e se tivermos prudência, paciência e mente aberta tudo passa e se ajeita.

O ano sabático de um e de outro não veio do desejo de viajar sem rumo, de passar noites de farra, dias à toa curtindo sol e brisa do mar. Cada um a seu modo, procurou estar em lugares junto a ONGs e instituições às quais pudessem ser úteis, colaborar através de seus saberes e suor.

Escolheram onde iriam, em troca da experiência, da vivência junto ao outro. Doaram seu trabalho. Assim estão correndo os continentes, entrando fundo em especificidades e necessidades inimagináveis. Enriquecem o entorno por onde passam, mas certamente o maior lucro ficará com eles.