Individuação

Engana-se quem acredita que se foi o tempo em que os pais, em especial as mães, gostavam de vestir os filhos gêmeos com roupas iguais. Fica fofo, concordo, mas não consigo defender essa ideia. Engana-se quem acredita que se foi o tempo em que os pais, em especial as mães, gostavam de vestir os filhos gêmeos com roupas iguais. Fica fofo, concordo, mas não consigo defender essa ideia.





Muito antigamente, era comum os membros de uma família se vestirem com o mesmo padrão de tecido. Com poucos recursos, compravam um rolo no atacado e dali saía roupa pra todo mundo. A necessidade ditava o comportamento e a moda.





Sempre que vejo gêmeos se vestindo igual encontro dificuldade em diferenciá-los, inclusive os não univitelinos, por mais diferentes que possam ser. O que lhes falta é algo que os individualize, mas essa não costuma ser uma preocupação de quem escolhe como eles vão se apresentar. Até a forma como costumam se referir a eles "os/as gêmeos/as" os transforma em uma entidade só, e não em dois ou mais seres independentes.





O caso que mais me assustou foi o das gêmeas idênticas que conheci ano passado. Jovens adultas, diziam ter completado 19 anos há pouco, me foram apresentadas como sendo inseparáveis. Sempre estudaram na mesma escola, pertenciam à mesma turma, iam às mesmas festas, viagens, tinham os mesmos amigos, além de serem a melhor amiga uma da outra.

A mãe contava, alegre, que ambas haviam acabado de ingressar juntas na mesma faculdade, no mesmo curso, e que provavelmente escolheriam a mesma especialidade dentro do espectro da profissão. Não duvido.





Quando comecei a especular mentalmente como seria ser "duas em uma", a mãe fez questão de contar que elas eram tão unidas que o máximo de tempo em que estiveram separadas durante a vida havia sido por 16 horas. E contava isso como sendo uma grande vantagem. O desfecho dessa história ainda é desconhecido, pois ainda precisa ser escrito. Mas não é difícil imaginar que tanta união ainda possa trazer muitos motivos para separá-las, e desta vez por muito, muito tempo.