Faça um pedido a uma concha e seja feliz

(foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)



Em algumas praias do litoral baiano, diz-se que quem encontrar um búzio na areia tem o direito (e o dever) de fazer um pedido que um dia será atendido, pouco importando quem e como ele se tornará uma realidade. Diz a lenda que não vale ser presenteado, é preciso encontrá-lo por conta própria. Fato é que banhistas e turistas estão sempre à procura de um e, mais cedo ou mais tarde, acabam achando, principalmente onde há a presença de corais.



Afinal, quem dispensa a sorte, ainda mais quando se sabe que é de fácil alcance? Há quem afirme que o fato de serem arrastados do fundo do mar pelas marés até as praias os enche da energia carregada pelas águas, pelo céu e pela terra, energia positiva e fortificante. Por isso, por mais que remover conchas (não importa o tamanho) de seu hábitat não seja recomendado e seja ecologicamente incorreto, muita gente vê essa parte dos moluscos como objetos mágicos e os desejam. Se transformam em bijuterias e adornos, lembranças e patuás.

Por outro lado, me disseram certa vez que o som do bater das ondas que escutamos ao aproximar as conchas grandes dos ouvidos representa o lamento, uma espécie de choro por estarem longe das águas. Pelo sim pelo não, melhor então deixá-las onde estão e ficar apenas com o lado subjetivo dos desejos e da sorte.

Confesso que já participei da brincadeira de buscar búzios nas praias por várias vezes, mas não consigo me lembrar de nenhum dos pedidos que certamente fiz. Uma sobrinha foi quem me chamou a atenção para a razão mais provável de nossa falta de memória. "O mesmo se dá comigo, tia, e acho que isso acontece porque sou feliz".

Interessante a colocação dela. Qualquer coisa que desejamos no momento em que nos abaixamos para pegar um búzio da sorte não interfere na consciência de que aquela brincadeira pouca diferença fará em nossa vida. Afinal, sabemos que para conseguir tudo isso é preciso muito mais que uma concha.