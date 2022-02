(foto: ARUN SANKAR / AFP)



Antigamente, enviávamos convites impressos pelo correio ou telefonávamos. Se não encontrávamos a pessoa, deixávamos recados direcionados aos que gostaríamos que compartilhassem da comemoração de momentos especiais para nós. Hoje, por comodidade principalmente ou ainda porque acreditamos que não temos muito tempo a perder com certas formalidades, o fazemos através de grupos de WhatsApp.

Ou montamos um novo, que nasce para ser temporário, o suficiente para encher nossa caixa de mensagens enviadas por pessoas com as quais pouco ou nada compartilhamos. Mas têm data certa para acabar e bem ou mal pode-se sair deles a um simples clic, a qualquer momento.

Se já há um grupo formado, mais fácil ainda. Acreditamos que uma simples mensagem de convocação, com todo o cuidado gráfico ou não, faz as vezes de um convite especial para todos. Save the date e sintam-se convidados, apesar de não nominados. É coletivo, não individual. Me lembrei de meus filhos, que na adolescência, quando perguntados com quem iam sair, respondiam simplesmente "com o povo". Precisa saber mais? Isso diz tudo, que quer dizer nada.

Modernidades que podem nos causar constrangimentos capazes de criar embaraços difíceis de contornar e retratar como duas situações cujos desfechos acompanhei recentemente. João queria comemorar seus 60 anos, data redonda, simbólica. Em tempos de distanciamento, optou por convidar apenas a família e um grupo seleto de amigos bem amigos. Bastou uma mensagem em um e em outro grupo, problema resolvido. Sintam-se todos convidados, apesar de não nominados individualmente .

Passada a festa, ocorrida em ambiente aberto, João foi alertado para o fato de que alguns membros da família haviam ficado muito magoados por não ter sido lembrados. "Mas como assim? Eu coloquei no grupo com 10 dias de antecedência de forma a dar tempo de todos se programarem." Fato é que nem todos fazem parte do grupo. Outros embaraços anteriores fizeram com que vários dos que lhes são queridos optassem por não fazer parte do grupo de zap da família e, consequentemente, não se sentiram incluídos na lista daquele evento, o que concretamente é verdade. No fundo, os que se sentiram excluídos sabem que não foi uma questão de cunho pessoal. E talvez aí resida o problema.

O mesmo João, em decorrência da mesma data, recebeu dezenas de mensagens de amigos parabenizando-o pelo seu aniversário em outro grupo. Porém, no meio do dia de mensagens e figurinhas de bolo e taças, buquês e corações, um membro alertou os demais que João não fazia parte daquele grupo de zap, apesar de fazer parte do grupo de amigos com quem se encontra presencialmente vez ou outra.

Em tempos de conversa no coletivo, pouca diferença faz. Convidamos sem perceber ao certo quem, assim como desejamos bom dia, boa tarde e boa noite sem nos preocupar que o dia, a tarde e a noite do outro sejam de fato abençoados. Fazemos nossa parte que é dizer que lembramos de todos, quando o ideal seria mesmo nos lembrar de cada um.