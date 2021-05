Muito bem, obrigada!

(foto: Pixabay)



Talvez uma de nossas maiores fraquezas seja não admitir o que somos, independentemente de nossa pretensa e arrogante vontade. Começa por não sabermos ao certo o que seja ser fraco. Os dicionários dizem que fraqueza quer dizer falta de vigor físico, de robustez; debilidade, fragilidade, definições que podem ser empregadas além do corpo físico, claro.

Problemas surgem quando confundimos características que nos tornam humanos com atributos próprios da fraqueza, como se fosse possível isolá-la de fato e continuar sendo humano. Desejo de se sentir amado, querido, para muitos demonstra ser dependente. Quer vulnerabilidade maior? Reconhecer que precisa de ajuda? Quer coisa pior? Mas a fraqueza mais recorrente atualmente tem sido adoecer e precisar de internação.

Tenho percebido isso em relação a um número considerável de pessoas que contraíram a COVID. Enquanto estavam em casa se diziam ótimas. Dias depois, precisaram ir para o hospital “só para garantir”. Já intubadas, fizeram correr a notícia de que estavam cada dia melhor. Digo fizeram, pois esse tipo de atitude faz parte da dinâmica familiar, e não apenas do indivíduo debilitado.

Os que não resistem à doença causam surpresa aos amigos quando esses recebem a triste notícia do falecimento. Mas ele não estava melhorando?, se perguntam, decepcionados por um lado por não terem dado a atenção devida ao amigo e aos seus familiares durante o tempo da internação e por outro lado por não terem tido tempo suficiente para se preparar para mais uma perda lastimável.

Dividir nossas dores tem a incrível capacidade de nos tornar mais fortes. Costuma fazer muita diferença ter com quem dividir a torcida, com quem construir correntes de otimismo, seja em forma de oração ou de vibração positiva, enquanto uma melhora efetiva ainda seja possível, ou ainda ter com quem chorar e xingar, com quem se lamentar e resgatar lembranças que ajudam a tornar mais palatável todo o processo de perda.

Não nascemos sós, não vivemos sós. Não deveríamos sofrer a sós, e se o fazemos na maioria das vezes é por escolha, acreditando que estamos nos protegendo ou nos poupando de uma dor muito maior.

Se nos envergonhamos de chorar em público, até mesmo por emoções provocadas por conquistas e alegrias intensas e imensas, não nos espanta ter que assumir às escondidas que quando é a tristeza que nos consome fazemos questão de fingir que, apesar de toda a dor, estamos bem. Muito bem, obrigada!