Boas e eternas lembranças

Sou de uma geração que fazia caderno de recordações no tempo de colégio. Brochuras tamanho 11cm por 14,5cm eram os ideais. Nem tão grandes para que as colegas passassem aperto por não ter tanta coisa a dizer, nem tão pequenos para dizerem quase nada.





Me refiro apenas às colegas porque os meninos, muito raros nas minhas turmas em colégios de freiras bem tradicionais, achavam aquilo uma bobagem de meninas. O quanto gostavam umas das outras, o quanto a vida era bela e o futuro promissor era o que costumávamos colocar em suas páginas.





Eu, que tinha dificuldades em transformar coisas melosas em palavras, em criar rimas mesmo que pobres e previsíveis, odiava quando chegava à minha mesa mais de um caderno num dia só. Como criar dois textos diferentes sobre o mesmo tema? Está certo que o sujeito era outro, mas no fundo a mensagem era quase sempre a mesma. Com muito tom de exagero, jurávamos amizade eterna que, de fato, muitas vezes mal se sustentava por aquele ano todo.





Mas se o objetivo era deixar recordações, quem os guardou as tem. Com certeza. Nada melhor que ter caixas de coisas antigas capazes de recordar nossas letras ao longo da vida. A minha sempre foi um desastre, mesmo tendo sido castigada com centenas de cópias que era obrigada a fazer nos cadernos de caligrafia. Confesso que minhas lembranças são em sua maioria mentais. Guardei muito pouco de minha passagem pelos colégios na infância e na adolescência. Nunca fui muito chegada a acumular papéis ou qualquer outra coisa que se possa carregar.





Hábito que resistiu por mais tempo, e esporadicamente ainda vejo, é o de escrever o nome nas camisetas do uniforme dos colegas no último dia de aula do ano. Autógrafo acompanhado de uma pequena mensagem ou um simples coração, muitas vezes. Blusa suada e suja que não poderia ser lavada nunca. Muitas, claro, foram parar no lixo, descartadas por mães que, por experiência e vivência, sabiam que guardar todos aqueles mulambos era apenas adiar algo que com certeza se faria mais dia menos dia.





Fotos daquele tempo tenho menos ainda. Mas me recordo com detalhes de muitas das apresentações que fazíamos no palco. Nunca descartei a oportunidade de fazer parte das peças teatrais ou as apresentações de dança e música, qualquer que fosse a história ou o personagem. Eu adorava, mesmo tímida como era.





Minha mãe se surpreendia sempre quando abriam a cortina e lá ela via uma de suas panelas ou uma cadeira, uma coberta ou almofada que eu havia levado de casa sem avisar. O cenário precisava ser realista, apesar da história muitas vezes fictícia, pois bem ou mal representava nossas vidas. Afinal, nossas melhores lembranças são exatamente as que somos capazes de guardar sem que seja preciso carregá-las.