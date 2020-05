Conversas on-line, via zoom, Hangouts entre outras plataformas. Essa se tornou a forma mais segura de nos encontramos com parentes, amigos e fazer reuniões profissionais e corporativas. Dizemos que é segura com base no fato de que não precisamos mais compartilhar espaços físicos para encontrar mais pessoas ao mesmo tempo e assim diminui a probabilidade de sermos infectados pelo vírus.

Mas quero chamar a atenção para outro tipo de segurança que essa modalidade de encontro oferece, principalmente quando nossa conversa é com parentes e grupos de amigos. A não exposição do que de fato se está vivendo. Não sei se a leitora e o leitor estão vivenciando o mesmo que eu, mas sou capaz de apostar que sim.

Gente demais falando ao mesmo tempo e nada dizendo. Muita risada, piadas e as velhas gozações com novos ingredientes. Alguns saem logo da conversa, alegando não suportar tanta falação desordenada. Outros preferem só ouvir e comentar depois no privado com um ou outro a improdutividade deste tipo de grupo. Mas bem ou mal, é sempre bom ver e ouvir a voz daqueles dos quais estamos sentindo falta de abraçar. Por isso, acho que vale a pena investir nos encontros marcados.

Como não estamos vivendo muitas experiências novas que valem a pena relatar, como acontece quando nos encontramos em festas ou mesas de boteco, por exemplo, anda escassa nossa capacidade de contar casos. Então acabamos girando em torno do monotema ou daquilo que ele vem acarretando às nossas vidas: o tédio.

Até mesmo os que têm saído de casa com frequência não têm oferecido grandes relatos que possam se transformar em bons temas de discussões que nos acrescentem algo ou nos façam refletir. Ficamos nos comentários sobre os filmes, a falta de corte nos cabelos, a pele das mãos ressecadas e agora o frio, que começa a dar sinais de que também virá para castigar.

Ninguém quer falar sobre suas vivências internas, sobre o que tem aprendido ao se ver privado do convívio com os outros. O convívio conosco mesmos sempre.