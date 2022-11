O amor deixa ir

Na Igreja, o mês de novembro começa falando de céu. A alegria dos santos no céu, que “louvam a Deus para sempre”. E no dia seguinte nós, pisando este chão, oramos para que os céus recebam nossas orações (“Os povos, todos os povos, louvem a Deus para sempre”). O dia da igreja triunfante, o dia da igreja padecente e, entre eles, a igreja militante aqui na terra.



O costume de rezar pelos mortos vem do Antigo Testamento. No segundo livro de Macabeus já encontramos: “É coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos para que fiquem livres de seus pecados”. Também diversos padres da Igreja promoveram essa prática, como São Cirilo de Jerusalém, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. No século XIII, o Concílio de Lyon ensinava: "As almas são beneficiadas pelos sufrágios dos fiéis vivos, quer dizer, o sacrifício da missa, as orações, esmolas e outras obras de piedade, as quais, segundo as leis da Igreja, os fiéis estão acostumados a oferecer uns pelos outros".



A celebração começou na famosa abadia de Cluny, sul da França, em 2 de novembro de 998, quando seu quinto Abade, Santo Odilon, instituiu no calendário litúrgico a "Festa dos Mortos", dando oportunidade aos monges de interceder pelos defuntos, ajudando-os a alcançarem a bem-aventurança do Céu. Roma adotou a prática no século XIV e a comemoração se estendeu entre os fiéis até ser incluída no Calendário Litúrgico da Igreja, tornando-se uma devoção habitual no mundo católico.



No dia de Finados, na última quarta, não festejamos a morte, mas a vida após a morte, que Cristo nos conquistou com sua ressurreição. A Igreja lembrou a grande verdade baseada na Revelação: a existência da Igreja triunfante no Céu, padecente no Purgatório e a militante na terra. O Purgatório é o estado intermediário, mas temporário, “onde o espírito humano se purifica e se torna apto ao céu”. A Igreja ensina que as almas em purificação no Purgatório não podem mais fazer nada por elas, pois a morte põe fim ao tempo de conquistar méritos. Assim, quem as socorre são os santos e os fiéis na terra. Por isso, é grande obra de caridade para com as almas oferecer para sufrágio delas a missa, o terço, as indulgências, as orações, penitências e esmolas. O papa Francisco recomenda: “A memória dos defuntos, o cuidado pelas sepulturas e os sufrágios são o testemunho de uma confiante esperança, enraizada na certeza de que a morte não é a última palavra sobre o destino do ser humano, porque o homem está destinado a uma vida sem limites, que tem sua raiz e sua realização em Deus”.





A morte não é o fim da nossa existência, pois Cristo quer nossa ressurreição, quer que vivamos para sempre. Esta é uma questão de fé, de acreditar. No dia 2, feriado, muita gente foi ao cemitério, reverenciando os que não estão mais entre nós.



Fomos criados para a santidade. Pela fé aprendemos que vivemos na terra uma preparação para a vida no céu, para a vida definitiva, eterna. E para alcançarmos essa graça, contamos com a misericórdia de Deus. Mesmo assim a morte não deixa de ser real, cheia de enigmas e dolorosa. Como padre, sempre aconselho a quem está vivendo a tristeza do luto, que não olhe com o rosto humano, mas com o coração. Com o tempo vai aprender que existem outros modos de olhar que não apenas o de ver até aonde a vista alcança.





O coração não deixa ir, sabe que se o tempo é veloz, a memória é eterna, dura para sempre, enquanto existir um de nós. E sempre haverá de existir. A memória tem seu próprio passo, ritmo e compasso. Estamos cheios de eternidade dentro de nós.



A vida vai ficando para trás, mas as lembranças são fiéis, não fogem. O amor deixa ir. Porque ele também fica. O amor, sempre o amor. Um pedaço vai, outro pedaço fica. Deus está no céu e na terra. Deus está lá, com o amor que partiu. E Deus está aqui, em quem ficou. O amor sempre deixa ir.