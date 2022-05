Mãe de Elisa Samúdio: ''Abracem e beijem seus filhos, porque a gente nuca sabe o dia seguinte''

(foto: Arquivo pessoal )

Sônia Moura cria o neto desde os primeiros meses de vida. Ela conta como os dois superam a cada dia a falta da mãe do menino, que tem hoje 12 anos. Sônia é mãe de Elisa Samúdio, assassinada em 2010, em um crime que mesmo após a condenação dos envolvidos guarda lacunas. O corpo da modelo nunca foi encontrado.





No papel de avó, com as responsabilidades de mãe, dona Sônia fala das alegrias de criar o neto e dos desafios. Bruninho é a inspiração da mulher que perdeu a filha para a violência, mas não perdeu a ternura, e se desdobra nas tarefas de mãe e avó ! Ela também defende a aprovação do Estatuto das vítimas e deixa uma mensagem forte para todas as mães de filhos e filhas vivos ou que Mães não estão mais entre nós.





Esta é uma das entrevistas que homenageiam as mães que perderam filhso ou filahs para a violência, mas não perderam a ternura e continuam a amar ! Confira no vídeo .