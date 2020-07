Nem o símbolo da produção brasileira – a cachaça tão identificada com a cultura e o toque da fabricação em Minas Gerais –, foi poupado pela COVID-19 e pela crise da economia que o país e o estado atravessam, sem perspectiva de reação. Apertado por opositores e pelo movimento sem nenhum pudor, diante dos mortos e contaminados, daqueles concorrentes já lançados às eleições de 2022, o governo ensaia medidas, mas começou mal com proposta de reforma tributária concentrada no verbo taxar.





O texto que se junta a outras propostas na Câmara representa mais uma ameaça à retomada do consumo da admirada cachaça de qualidade, essencialmente brasileira e mineira, responsável por parcela importante da engrenagem da economia doméstica e exportadora, do emprego, da renda e do trabalho. O Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) apurou queda de mais da metade das vendas depois da pandemia do novo coronavírus, entre quase um terço das empresas produtoras no país.

Cachaça de Esmeraldas em toneis: antes mesmo da pandemia, setor enfrentou queda de 6% no número de registros de produtores durante 2019 (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press %u2013 24/4/18)

O diretor-executivo do Ibrac, Carlos Lima, diz que a preocupação do setor cresce em duas frentes: supera 70% o percentual da comercialização da bebida que ocorre nos bares e restaurantes, agora fechados ou vivendo apenas do sistema de entrega em domicílio em grande parte do Brasil e de Minas. A associação do setor, a Abrasel, tem estimado que mais de 20% desses estabelecimentos podem não reabrir as portas.





De outro lado, os efeitos da COVID-19 sobre a economia, em especial na queda da renda da população, alimentam o mercado ilegal das bebidas alcoólicas. Minas tende a sofrer mais que o Brasil com a situação vivida pelos fabricantes regulamentados da cachaça. Maior fornecedor da bebida, o estado tem 375 registros de estabelecimentos produtores – de um total de 894 no Brasil –, quase o triplo do segundo colocado, que é São Paulo, com 126 registros.





Minas detém, ainda, o maior número de marcas de cachaça, com 1.680 ao todo, de acordo com dados do Anuário da Cachaça 2020, editado recentemente pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). No Brasil, são 4.003 marcas produzidas em 558 municípios, 10% de todo o país. A produção mineira sustenta seu destaque. Com 6,3 mil habitantes, o município de Córrego Fundo, localizado na Região Central do estado, tem uma notável proporção de um produtor para cada grupo de 704 moradores.





Antes mesmo da pandemia, o setor vinha enfrentando turbulência. O número de produtores (894) caiu 5,99% no ano passado. Quando somados os registros de fabricação de cachaça e aguardente, a retração sobe a 22,3% na comparação de 2019 com o ano anterior. “Qualquer medida que possa onerar ainda mais o setor de cachaça e acentuar assimetrias já existentes contribuirá para acentuar a queda do número de produtores legalizados”, afirma Carlos Lima.





Estudo do Ibrac mostra que a carga tributária incidente sobre a cachaça pode alcançar 60%, considerando-se impostos diretos. A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é de 25%. Em janeiro de 2018, os produtores passaram a poder pleitear enquadramento no Simples Nacional, opção feita por mais de 800 empresas no país. Na avaliação do presidente do Ibrac, o encolhimento do setor no ano passado demonstra que o benefício não foi suficiente e a ilegalidade ganha força.





“O mercado ilegal está intimamente atrelado à alta carga tributária do setor, falta de isonomia tributária e de fiscalização, baixa conscientização do consumidor e penas brandas para os contraventores”, diz Lima. Levantamento feito pelo Ibrac no fim do ano passado indicou que 14,6% do volume global de bebidas, estimado em 1,1 bilhão de litros de álcool puro, está à margem da legislação do setor. A briga agora é para tentar evitar que a velha fórmula de aumentar a arrecadação quando uma crise bate à porta vença quem produz e gera renda e emprego.





PERDA





33%





É a retração estimada pelo Ibrac da receita de vendas do setor

de cachaça para o mercado internacional, de janeiro a junho





