Coluna social

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus

120 anos da igreja





O arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo foi quem celebrou no sábado a missa em ação de graças pelo término das obras de restauração realizadas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Avenida Carandaí, em BH, que incluiu a parte externa, o presbitério e o altar- mor. A celebração serviu também para dar inicio às comemorações dos 120 anos da edificação da igreja, que tem entre seus fiéis a colônia síria de Belo Horizonte. Uma missa em rito aramaico (Jesus Cristo falava aramaico) é rezada lá todos os domingos pelo padre George Rateb Massis, títular da paróquia. Edificação tombada, é a segunda igreja mais antiga de Belo Horizonte. Faz parte da história da capital.





Epidemias

Onda constante





Cientista italiano, em programa da RAI, a cadeia de TV da Itália, comentando sobre as causas do coronavírus, que assola também aquele país, afirmou que um dos principais fatores do aparecimento da doença é o crescimento populacional no mundo, que se acentuou no século 20. A superpopulação mundial, que não para de se expandir, estaria provocando, direta ou indiretamente, a maioria dos males que afeta tanto o meio ambiente quanto a vida em comunidades, destruindo a natureza, criando populações famintas, desastres climáticos e uma série de contratempos que, em escala cada vez maior, se tornarão não só inevitáveis como irreversíveis. Acrescentou que a tendência para o futuro será o aparecimento constante de toda espécie de vírus letais que virão, um atrás do outro, incomodar o ser humano. A previsão da ONU de que a população mundial deve chegar perto de 10 bilhões de habitantes em 2050 pode ser vista como o agravamento de catástrofes na Terra. Representará um acréscimo de cerca de 30% sobre a atual população mundial, de 7,7 bilhões. Quais as saídas? A implantação de um violento programa de controle de natalidade ou a descoberta de um planeta B, para onde será enviada a população excedente da Terra? Vocês, o que acham?





Efemérides

Le carnet du jour





Entre os aniversariantes de hoje, o advogado Ibrahim Abi-Ackel, ex-ministro da Justiça e ex-deputado federal por várias legislaturas, que está completando 93 anos. Grande orador, aposentado da política, continua a frequentar seu escritório na Savassi, onde, com a devida vênia, dá profícuos conselhos a seu filho, o deputado federal Paulo Abi-Ackel. A data de hoje marca também os 47 anos de falecimento de Benedito Valadares, um dos mais notáveis e folclóricos políticos mineiros que, por 12 anos, governou Minas Gerais durante a ditadura de Getúlio Vargas. Entrou pobre e saiu pobre. Podia ter feito os diabos. Foi também um dos mais sagazes políticos brasileiros de todos os tempos.





Salão do Automóvel

Kaput total?





O tradicional Salão de Automóvel de São Paulo 2020, marcado para outubro, como todo mundo do setor sabe, estaria dando seus últimos suspiros. Até a semana passada, 18 das montadoras de maior destaque do mercado automobilístico nacional e mundial já tinham manifestado sua desistência. Preços cada vez mais altos para participar, indo a mais de R$ 20 milhões por empresa. O pessoal da Reed Alcantâra Machado não quer admitir, mas ainda não sabe se cancela de vez o maior salão de automóveis da América do Sul ou se topa a parada de qualquer jeito, mesmo sem quórum. Há ainda no ar o seu cancelamento para os anos vindouros.





Atlético

Homenagem na faculdade





O Clube Atlético Mineiro no presente momento não está merecedor de homenagens, mas, como a torcida atleticana é fiel, elas sempre aparecem. Por exemplo, a VetusGalo, torcida formada na Faculdade de Direito da UFMG, programou para depois de amanhã, 4 de março, homenagem especial ao seu patrono, o saudoso escritor e advogado Anibal Machado, que também foi jogador do Atlético, tendo sido o autor do primeiro gol da história do clube atleticano, em 1909, em jogo contra o Sport. Ao mesmo tempo em que jogava no Galo com o apelido de Pingo, cursava a faculdade de direito. A homenagem se estenderá ao Galo. O diretor da faculdade, Hermes Guerrero, presidirá o ato.





Justiça

Novos fóruns





O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Missias, estará hoje em Barbacena a fim de anunciar oficialmente a construção do novo fórum da comarca, que irá substituir os dois prédios onde funciona precariamente o Poder Judiciário local. O novo fórum de Barbacena, cidade com 140 mil habitantes, ocupará uma área de 8 mil metros quadrados, onde será construído um prédio de seis andares, com capacidade para abrigar 13 de varas de julgamento. Já amanhã, o desembargador Missias irá à cidade de Paraopeba também para fazer o anúncio da construção do novo fórum da comarca. Em sua companhia irá o desembargador Amauri Pinto, diretor de Obras do TJ.





Coronavírus

Novo “Crack da Bolsa”?





Com as notícias contínuas sobre a queda das bolsas de valores americanas, europeias e asiáticas, devido à epidemia de coronavírus, já começaram a pipocar nos meios econômicos mundiais notícias de que o impacto da epidemia poderá provocar nova crise econômica do tipo da Grande Depressão. A crise de 1929, iniciada com a queda da Bolsa de Nova York, que se espalhou pelo mundo todo, afetou a economia em quase toda a década de 1930. No entanto, como os tempos são outros, pode ser que não haja um terremoto como o do crack da bolsa de 1929. A economia da maioria dos países industrializados está mais bem estruturada do que a daquela época. Mas que o coronavírus vai provocar grandes estragos (e já está provocando), não há a menor dúvida.





Papel higiênico

Brasil em 3º lugar





Um dos assuntos que dominaram o setor econômico nacional no fim de semana (além do coronavírus) foi a compra pelos grupos japoneses Daio Paper e Marubeni da fábrica de papel higiênico Personal e de papel-toalha e guardanapos Snob, fundada pelo imigrante libanês Fadlo Haidar, que continuava em poder da família. O valor da compra foi de R$ 2,3 bilhões. A dívida de R$ 500 milhões não foi incluída. Detalhe do histórico da empresa é que, das três fábricas de papel que a família Haidar tinha no país, uma delas ficava em Governador Valadares. Acabou sendo fechada pelo grupo, por ter sido considerada obsoleta. A fábrica dava prejuízo. Adendo: o Brasil é o terceiro maior consumidor de papel higiênico do mundo. Só fica atrás da China e dos EUA.





Bloco 8

Projeto de irrigação





A respeito da paralisação do projeto Bloco 8 da multinacional chinesa Sul Americana de Metais, destinado à exploração de minério de ferro de jazidas situadas no Norte de Minas, devido à falta de licenciamento ambiental, a mineradora informa que a iniciativa, além da extração do minério de baixo teor (20%), na sequência transformará o minério extraído em produto de alta qualidade. Acrescenta que, com a construção da barragem do Rio Vacarias, haverá a implantação de um projeto de irrigação de 950 hectares que servirá de apoio para a agricultura familiar da região. As reservas de água, argumenta, poderão atender a uma população de 640 mil pessoas.