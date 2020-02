Hoje é aniversário do Rei Harald V, o amigo dos índios

O jornalista Humberto Alves Pereira, cidadão de larga vida social, é um dos aniversariantes de hoje. Para não deixar a data passar em branco, recebe amigos íntimos para um petit comité a acontecer em local que não revela, a fim de salvaguardar o caráter fechado do encontro. Caso contrário, seria preciso fazer a festa no Mineirão. Modéstia à parte, diz ele.





REI HARALD V

AMIGO DOS ÍNDIOS

(foto: Instagram/reprodução)



Um dos aniversariantes ilustres de hoje é o rei da Noruega, Harald V, da casa de Holsácia-Sondenburgo-Glucksburgo, que está completando 83 anos. “E daí?”, perguntarão vocês. A nota aqui vai porque Harald é o único soberano europeu que quando visitou o Brasil, em 2013, fez a primeira parada em Roraima, em uma aldeia ianomami. Fez questão não só de conhecer intimamente a vida e o trabalho dos indígenas, como passou quatro dias com eles, dormindo em rede, saindo para caçar, andando pela floresta e tudo o mais. Nenhum outro rei do mundo foi capaz dessas façanhas.





>>>





Condecorado pelo cacique Kopenawa, Harald V se declarou defensor dos índios brasileiros e da preservação da Amazônia. Um espanto. Como se vê, é um cidadão que pensa inteiramente ao contrário do presidente Jair Bolsonaro em relação aos indígenas e àquela região do país.





DIAMOND MALL

EXPANSÃO





A Multiplan, rede do bilionário José Isaac Peres, que em BH detém o controle do BH Shopping (o maior de Minas Gerais), Diamond Mall e Pátio Savassi, anuncia o projeto de expansão do Diamond Mall, que acrescentará ao complexo comercial de Lourdes área de 44 mil metros quadrados, com 49 novas lojas. O prédio ganhará o quarto andar, com investimento de R$ 68 milhões. As obras terão início no segundo semestre. Como se sabe, em janeiro, a Multiplan comprou do Atlético Mineiro a parte que o clube detinha no Diamond.





FUTEBOL

DÍVIDAS





Como é que pode? Ontem, foram divulgados os números relativos às dívidas monstruosas dos principais clubes de futebol do Brasil. O Atlético detém lugar de honra. Está em segundo lugar no rol dos maiores devedores, com passivo no valor de R$ 365,5 milhões, abaixo apenas do Corinthians, R$ 737,7 milhões, quase o dobro. Curiosamento, o Cruzeiro, apesar dos recentes escândalos registrados na administração do clube, não consta da relação dos 10 maiores devedores. A maioria dos integrantes é de times do Rio de Janeiro. Total de R$ 5,3 bilhões.





FUNCIONALISMO

LEGISLATIVO X EXECUTIVO





A decisão tomada pelo governador Romeu Zema de conceder aumento salarial de 41,74% apenas para os funcionários da segurança pública, aprovada pela Assembleia Legislativa com larga margem de votos, obviamente, foi um ato unilateral, privilegiando somente uma categoria. Em decisões gerais nesse sentido, não há lugar para privilégios para esse ou aquele setor, embora isso seja uma constante no funcionalismo público mineiro e brasileiro. A própria Assembleia, que tinha aprovado o aumento para os policiais, acabou modificando sua decisão, ampliando para todo o funcionalismo o reajuste de vencimentos.

>>>

Quanto a privilégios concedidos ao setor de segurança pública, leitores enviaram e-mails à coluna dizendo que o cidadão que se dispõe a ser policial militar ou civil, embora essas profissões tenham mais risco em seu exercício, toma essa decisão por conta própria, sabendo muito bem o que vai encontrar pela frente.

>>>

Por outro lado, no que toca às despesas do governo de Minas Gerais com o funcionalismo, é do conhecimento geral que elas consomem praticamente quase todos os recursos arrecadados pelo estado, chegando a 78% do orçamento, o que contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a perspectiva do veto do governador Romeu Zema à extensão do aumento a todo o funcionalismo, mas mantendo-se o reajuste dado a funcionários da segurança pública, mantém-se o impasse em torno da questão. Obviamente, é uma situação das mais difíceis, pois não há dinheiro em caixa para atender todo mundo. Aí entra em cena aquele velho ditado: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão.





MONTE CASTELlO

VITÓRIA SIGNIFICATIVA





A data de hoje marca o aniversário de 75 anos de uma das mais expressivas vitórias da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em sua campanha na Itália na 2ª Guerra Mundial, representada pela conquista de Monte Castello, pondo fim à resistência alemã em um reduto fortificado, conquista que levou mais de três meses. Junto da batalha de Montese, foi um dos episódios mais sangrentos da participação dos brasileiros no conflito, tendo registrado 417 mortos e feridos. Nesta sexta-feira, o Exército comemora o feito dos pracinhas sobre as forças do general Von Gablenz. Em BH, a comemoração será no 12º Batalhão de Infantaria, promovida pela 4ª Região Militar.





CARNAVAL

ESTÂNCIAS MINEIRAS





Há algum tempo, o carnaval nas estâncias hidrominerais de Minas Gerais era um dos mais procurados do estado. Atraía foliões de várias partes do país em busca de agito carnavalesco em ambientes mais tranquilos e seguros. Poços de Caldas, Araxá, São Lourenço, Caxambu, Cambuquira e Lambari funcionavam com os hotéis lotados. Hoje, como não há divulgação da saison foliã nesses redutos e nem informes diretos a respeito, há um pouco de nebulosidade na matéria. Mas que as estâncias serão agitadas no tríduo momesco (ui!), não há dúvida.





ESCOTEIROS

SEMPRE ALERTA





Escândalo que está chamando a atenção da mídia nos Estados Unidos, em meio ao noticiário desancando Donald Trump, diz respeito à respeitável entidade centenária Boys Scouts of America, ou seja, Escoteiros da América, fundada há 110 anos e com mais de 2 milhões de jovens integrantes. O motivo do escândalo (ou escândalos) são abusos sexuais que envolveriam cerca de 12 mil escoteiros. A direção da Boy Scouts estaria acobertando os abusos há vários anos. No Brasil, a União dos Escoteiros continua firme, formando jovens ecologistas.