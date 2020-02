Atraso nas relações do Brasil com os Estados Unidos

Nestor Forster, futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Cargo está vago há quase um ano (foto: Embaixada do Brasil/reprodução)





Notícia en passant. Em abril de 2019, o embaixador do Brasil nos EUA, Sérgio Amaral, foi retirado do cargo para que o posto fosse ocupado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A operação acabou não tendo sucesso. Quase um ano depois, somente na quarta-feira o nome do diplomata Nestor Forster foi aprovado pelo Senado para ser embaixador do Brasil em Washington.





***





Por outro lado, até agora, o governo Donald Trump não nomeou seu embaixador em Brasília. Trump não tem tempo. E, no final dessa história, o Departamento de Estado voltou a informar que está mesmo cancelada a instalação do consulado dos Estados Unidos em Belo Horizonte. Se BH corre o risco de ter um consulado americano no futuro, ninguém sabe.





GRUPO SBF

CONTROLE DA NIKE





O empresário mineiro Sebastião Bonfim Filho, presidente do Grupo SBF, não é de brincadeira. Dono das redes de lojas de artigos esportivos Centauro e By Tennis, anunciou a compra das operações da Nike no Brasil, fato divulgado em todo o país. Natural de Caratinga, fundou a Centauro em 1981, em BH, e foi em frente. Hoje, é o maior empresário do varejo de artigos esportivos do Brasil. A Centauro já era operadora da Nike Stores no país. O novo acordo vale por 10 anos, renovável por mais 10. Inclui a distribuição da marca, venda e gestão das lojas. O negócio pode aumentar em 70% o faturamento do grupo. Com 66 anos, Bonfim diz que sua empresa ainda não tem sucessão familiar. Tem três filhas.





IBRAM

DADOS INÉDITOS





Flávio Penido, presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), e Wilson Brumer, presidente do conselho diretor, comandarão a reunião da entidade a se realizar em Belo Horizonte, no dia 12, em que serão anunciados dados inéditos sobre a indústria da mineração em Minas Gerais e no Brasil. Serão abordadas as tendências do setor em termos de produção, emprego, rentabilidade, meio ambiente e recolhimento de tributos. A mineração em terras indígenas na Amazônia também poderá ser discutida.





APLICAÇÕES

FAZER O QUÊ?





Páginas econômicas de jornais, revistas, informes de celulares e da internet estão dedicando grande espaço a quem aplica suas reservas financeiras em cadernetas de poupança, títulos de renda fixa, CDB, LCA, LCI e outros investimentos visando obter seguros rendimentos mensais. Os investidores se encontram completamente tontos, perdidos em mar aberto com a última redução de juros, que levou a Selic a 4,25%, índice jamais atingido no país. Com o juro baixo desse jeito, a poupança, que já tinha rendimento miserável, agora vai dar prejuízo. Aplicadores ditos conservadores estão sem rumo. A renda mensal do investimento seguro desapareceu. Fala-se em ações, mas a bolsa oferece riscos. Enfim, procura-se uma solução para a angustiante questão: onde investir meu rico dinheirinho?.





EXPOMINAS

CONGRESSO DE MUNICÍPIOS





Este ano, o 37º Congresso Mineiro de Municípios volta a ser realizado no Expominas, em 5 e 6 de maio. Prefeitos dos quatro cantos do estado baixarão em BH para tratar das questões municipais mais cotadas no momento. Como 2020 é ano de eleições municipais, o pleito de outubro estará em foco. No grupo dos burgomestres há os que deixam o cargo e os que tentam a reeleição. Sem falar nos candidatos estreantes, claro. No meio da pauta, políticas de recuperação das cidades vitimadas pelas chuvas deste início de ano.





BUILDING OF THE YEAR

CASA SUSTENTÁVEL





A Casa Sustentável mandada construir pelo grupo siderúrgico Gerdau especialmente para disputar o concurso internacional Building of the Year 2020, instituído pelo site de arquitetura ArchDaily, o mais visitado do mundo, teve como projetista o conhecido arquiteto mineiro Gustavo Penna. Edificada com sistemas ecologicamente corretos, entre os quais aquecimento solar, biodigestores, captação de água pluvial e tanques de compostagem, ela pode ser visitada no munícipio de Ouro Branco. Faz parte do projeto de educação ambiental Biocentro Gerdau Germinar. A votação encerra-se na segunda-feira.





99 ANOS

ARQUIDIOCESE DE BH





Instituída em 1924, depois de sua designação pela Santa Sé como diocese em 11 de fevereiro de 1921, a Arquidiocese de Belo Horizonte está comemorando os 99 anos de sua elevação na estrutura orgânica da Igreja como a circunscrição mais importante da prelazia de Minas Gerais. Várias missas serão celebradas em ação de graças pelos 99 anos da arquidiocese, que abrange 300 paróquias espalhadas por BH e mais 27 cidades. O dia 11 de fevereiro também é dedicado a Nossa Senhora de Lourdes. O arcebispo dom Walmor celebrará missa na Catedral Cristo Rei, às 19h30.





PAUTA INTERNACIONAL

INDÍGENAS EM AÇÃO





O cacique Raoni, de 90 anos, um dos mais ativos líderes indígenas do país, embarcou na semana passada para Londres, onde foi pedir auxílio aos europeus para a preservação da Amazônia. A líder indígena Sônia Guajajara está em Los Angeles participando das festividades que antecipam a entrega do Oscar, amanhã. Em almoço para os indicados ao Oscar, ela se reuniu com os atores Leonardo DiCaprio (ambientalista ferrenho) e Brad Pitt. Depois, vai circular por várias cidades dos Estados Unidos em campanha pelos direitos dos indígenas brasileiros.