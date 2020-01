Dia Internacional em Memória de Vítimas do Holocausto é lembrado em BH

O presidente do BDMG, Sérgio Gusmão, o embaixador de Israel, Yossi Shelley, o governador Romeu Zema, o vice Paulo Brant, o presidente da Federação Israelita, Eduardo Kuperman, e Henry Katina, sobrevivente do Holocausto, em solenidade em BH (foto: Pedro Gontijo/Divulgação)





HOLOCAUSTO

CERIMÔNIA NO BDMG





O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, depois de presidir em Brasília a solenidade alusiva ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, viajou para BH na segunda-feira a fim de participar de cerimônia com a mesma finalidade, promovida no auditório do BDMG pela Federação Israelita de Minas Gerais. O evento, que contou com a presença do governador Romeu Zema, teve várias manifestações, entre elas a palestra do empresário Henry Katina, sobrevivente do Holocausto, que fez um relato dos horrores que sofreu, ainda criança, nos campos de extermínio nazistas de Auschwitz, Ehrlenbusch e Bergen-Belsen.





***





O embaixador Yossi Shelley afirmou que a tragédia do Holocausto deve ser permanentemente lembrada, pois, em futuro próximo, as poucas vítimas ainda vivas do terrível episódio não estarão mais por aqui para relembrar o seu sofrimento.





POLSEC

PROJETOS DE PONTA





Renato Werner, presidente da Polsec, foi o único empresário de Minas Gerais na comitiva do presidente Jair Bolsonaro em sua viagem à Índia. Integrou o grupo de homens de negócios que mantiveram contato com investidores indianos. Especialista em projetos de tecnologia avançada, a Polsec apresentou equipamentos da área de segurança. Entre eles, a câmera com inteligência artificial que faz reconhecimento facial e detecta armas de fogo com um algoritmo, e o sistema Dejavu, que faz a a reconstrução automática do trajeto de um suspeito.





ADCE/MG

NOVA DIRETORIA





A advogada Maria Flávia Máximo, a nova presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Minas Gerais (ADCE/MG), é a primeira mulher a dirigir a entidade. Integrante da diretoria da associação há 10 anos, foi eleita no final de 2019, sucedendo a Sérgio Frade. Seu mandato vai até janeiro de 2022. Maria Flávia é sócia da Castro Máximo Advogados Associados e professora da Escola de Direito Dom Helder Câmara.





MINAS GERAIS

300 ANOS DA CAPITANIA





Entidades culturais e de classe programaram uma série de atividades até dezembro para comemorar os 300 anos da criação da capitania de Minas Gerais pela Coroa portuguesa, quando houve a separação do território mineiro da Capitania de São Paulo. O decreto foi assinado em 14 de setembro de 1720 pelo rei dom João V. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais dá início às celebrações no sábado, com sessão especial às 10h, em sua sede. Hoje, às 10h, a Associação Comercial de Minas promove o lançamento da campanha comemorativa, quando apresentará a marca alusiva ao tricentenário da capitania de Minas. Anfitriona o presidente, Agnaldo Diniz.





HOUER

EM PORTO ALEGRE





A mineira Houer, especialista em projetos públicos e privados, venceu empresas gaúchas e outras mais, junto com a Hidroconsult e a Machado Meyer, na concorrência para elaboração do projeto estrutural de saneamento de Porto Alegre. Conforme o Plano Municipal de Saneamento, a capital do Rio Grande do Sul terá de investir R$ 3 bilhões para tratar 100% do esgoto que produz e para levar água tratada a toda a sua população.





***





No momento, a Houer tem cerca de 100 empreendimentos espalhados por 14 estados. Já elaborou mais de R$ 48 bilhões em projetos públicos e privados – desse total, R$ 22 bilhões já foram licitados.





GRUPO TAUÁ

NOVA AQUISIÇÃO





Novidade no Grupo Tauá de Hotéis. A rede de resorts fundada por João Pinto Ribeiro entrou em 2020 com um novo diretor de Operações. Trata-se de Felipe Castro, executivo formado em administração de hotéis pela Faculdade de Santa Barbara, na Califórnia. Já passou por algumas das maiores redes internacionais, como Accor, Intercity e GJP Hotels & Resorts. Ele vai incrementar as operações dos resorts do Tauá em Minas, São Paulo e Goiás.





CARNAVAL

FOLIA NA SERRARIA





De 21 a 25 de fevereiro, a Serraria Souza Pinto ficará por conta do Carnalove. Trata-se de uma das maiores promoções carnavalescas de BH em ambiente fechado – portanto, livre de chuvas, raios e trovoadas. A comissão de frente do Carnalove informa que 30 atrações, entre artistas e bandas, animarão os festejos. Haverá música de todos os tipos e feitios: samba, sertanejo, funk, rock, maxixe, polca, pagode, marchinhas e sabe-se lá o quê mais. Ecletismo total. Evoé, Momo!





MRV

VENDA DIGITAL





A MRV acaba de lançar plataforma de vendas digital totalmente inédita no mercado imobiliário. A ferramenta proporciona ao cliente uma jornada de compra completamente on-line, que envolve a escolha da unidade, simulação e aprovação do crédito, negociação da proposta e assinatura do contrato digital. A primeira venda nesse modelo foi realizada em 23 de janeiro, em Belo Horizonte.





***





A experiência desburocratiza o processo de aquisição de um apartamento, por exemplo, eliminando documentos e assinaturas físicas, além de barreiras logísticas que podem arrastar negociações por dias e até semanas. Com a plataforma digital, a MRV prevê que o fechamento do contrato pode ocorrer em apenas um dia.





EMBARÉ

EXPORTANDO CARAMELOS





A mineira Embaré, uma das mais antigas fabricantes de caramelos e de produtos lácteos do país, está comemorando 84 anos. Atua com unidades em Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. É a maior exportadora de caramelos do Brasil, vendendo para 44 países. Na busca de novidades para ampliar seu mix de produtos, o diretor de exportação, Felipe Antunes, participa, em fevereiro, de três importantes feiras mundiais de alimentos, em Colônia, Dubai (Gulf Food) e Chicago (Sweets & Snacks)





BH

CHUVAS IMPIEDOSAS





Desde que Belo Horizonte passou a crescer desvairadamente, as inundações provocadas pelo excesso de chuvas tiveram ação impiedosa. No tempo em que o Ribeirão Arrudas não era canalizado e seu leito tratado com o maior desleixo, as inundações eram corriqueiras. No entanto, mesmo com transbordamentos causando vítimas e grandes prejuízos, os estragos não tinham a proporção que adquiriram nesses últimos tempos. As recentes tragédias na capital e no interior, devastadoras e alarmantes, dão a acreditar que estejam sendo provocadas pelo aquecimento global. Está difícil.