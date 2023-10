De Belo Horizonte direto para Santiago no Chile

751

Diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, diz que os voos BH-Chile devem ter entre 75% e 80% de ocupação no primeiro ano (foto: Latam/Divulgação)

Com previsão de partida hoje, às 18h20, um Airbus 320 da Latam decola do Aeroporto de Confins com destino a Santiago do Chile, marcando o início da nova rota internacional que a companhia aérea vai operar a partir de agora, com três frequências semanais. A previsão é que a ligação BH-Santiago, que reduzirá o tempo de viagem em três em comparação com um voo com conexão, transporte 46 mil passageiros no primeiro ano de operação da rota. Segundo a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, os voos devem ter entre 75% e 80% de ocupação no primeiro ano, o que significa decolar com pelo menos 131 dos 174 lugares da aeronave ocupados. Destacando que o movimento de passageiros nos voos teve crescimento de 18% este ano, Aline explica que a decisão de criar a rota passou pela importância da Grande Belo Horizonte. "BH é a sétima maior emissora de demanda (passageiros) e quando a gente fala sobre onde crescer, não tinha como não passar por ela", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil. Ela informa ainda que as operações da empresa no estado incluem os aeroportos de Juiz de Fora, Uberlândia e Montes Claros. "O regional cresce bastante. Uberlândia, por exemplo, a gente já fez mais de 1.600 voos de/para Uberlândia este ano", afirma Aline Mafra. "A Latam quer ter mais capilaridade e gerar mais conectividade", acrescenta Aline. A Latam é a maior companhia aérea no Brasil, com 37,7% do mercado doméstico e 24% do mercado internacional.









Escolas conectadas

Um dos primeiros financiamentos aprovados pelo BNDES com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) vai beneficiar 26 escolas em 15 cidades mineiras. No projeto serão investidos R$ 20 milhões para conectar as escolas com internet de qualidade. Pouco mais de 4 mil estudantes das cidades de Belo Vale, Bonfim, Camacho, Carmópolis de Minas, Carrancas, Córrego Fundo, Crucilândia, Ingaí, Lavras, Moeda, Oliveira, Passa Tempo, Piracema, Rio Manso e Santo Antônio do Amparo serão beneficiados. O projeto inclui a abertura de 4,5 mil novas conexões na rota de 337 quilômetros de fibra ótica que será levada até as escolas. O segundo projeto com recursos do fundo vai beneficiar 2,4 mil alunos de 14 escolas em 5 municípios do Tocantins, na área da Amazônia Legal, com investimentos de R$ 10 milhões. Os serviços serão executados por provedores regionais.





Usina em Várzea

O Complexo Fotovoltaico de Hélio Valgas, com capacidade para gerar 662 megawatts-pico (MWp), em Várzea da Palma, no Norte de Minas, será oficialmente inaugurado em 9 de novembro. A usina fotovoltaica, que recebeu investimentos da ordem de R$ 2 bilhões, ocupa uma área de 1.497,8 hectares. O Complexo Hélio Valgas é o terceiro maior de Minas Gerais e o quinto no país em capacidade de geração de energia fotovoltaica. Executivos do Grupo Comerc Energia, da Vibra Energia, sócia e co-controladora da companhia, estarão em Minas na data. Minas divide com São Paulo a liderança na produção de energia fotovoltaica no país, com 3.232,6 MW de potência instalados em terras paulistas e 3.175,4 MW em áreas mineiras. A maior usina fotovoltaica do país está instalada em Janaúba, com capacidade para 1,2 gigawatts-pico (Gwp). Foram investidos R$ 4 bilhões na instalação da usina da Elera Renováveis.





As barrinhas

A fabricante mineira de barrinhas de proteína Bold Snaks quer aproveitar a temporada de liquidações na semana da Black Friday e vai oferecer 25% de desconto em todos os seus produtos à venda no site da empresa. “A empresa prevê um aumento expressivo de 120% nas vendas diretas ao consumidor com essa ação anual da Black Friday”, informa Ana Paula Aquino, Head de Marketing da Bold. Com sede em Divinópolis, a Bold Snaks tem 8 mil pontos de venda físicos em todo o país e mais de 150 mil clientes pelo

e-commerce.





Expansão sem fio

Com a expansão limitada por uma área de concessão, a mineira Algar Telecom colhe hoje os resultados de uma iniciativa pioneira. A operadora lançou, em dezembro de 2017, a Algar Franquias e hoje, passados 5 anos, as franquias são responsáveis por 35% da receita de varejo da Algar Telecom, com uma base de 645 mil clientes de banda larga e celular em 92 municípios do país. Algar Franquias hoje está presente nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Com mais de 90 franquias em operação, gera atualmente mais de 900 empregos diretos.









“Se for para ganhar tempo, melhor que assinar essas propostas, que são oportunistas e simplesmente empurram o serviço da dívida, é resgatar a dívida com ações da Cemig, Copasa e Codemig.”

Marco Antônio Castello Branco

ex-presidente da Codemig sobre o Regime de Recuperação Fiscal









R$ 166 milhões

é o prejuízo registrado pela Usiminas no terceiro trimestre, contra um lucro de R$ 287 milhões no trimestre anterior.