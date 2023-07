A reforma tributária que tramita no Congresso é a possível

751

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45 é debatida há três anos e agora discussões ficam acaloradas (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 14/6/22)





Em quase três décadas, o Brasil nunca esteve tão perto de modificar seu Sistema Tributário Nacional, instituído pela Emenda Constitucional número 18 de dezembro de 1965, que levou à criação do Código Tributário Nacional, no ano seguinte. Com isso, o Brasil passou a contar com um sistema tributário nacional em substituição ao anterior, originariamente político com sistemas autônomos para União, estados e municípios, que não tinha relação entre si. Esse sistema foi reformado pela Constituição de 1988, que extinguiu impostos federais cumulativos e descentralizou a receita. Com o mérito de tornar restritiva a criação de novos impostos, a Carta abriu a possibilidade de se criar taxas e contribuições e com isso facilitou a criação de uma espécie de sistema paralelo que possibilitou aumentar a carga tributária e recentralizar receitas. Essa janela deu origem à parafernália tributária existente hoje no Brasil, com dezenas de impostos, taxas e contribuições que carreiam R$ 2,18 trilhões para os cofres públicos. Essa foi a arrecadação em 2022





É sobre esse emaranhado que pesa sobre cidadãos e empresas, estimula a evasão fiscal e sufoca a economia que deputados se debruçam agora com grande possibilidade de aprovação das mudanças. Embora o debate mais acalorado ocorra agora, com as discussões no Congresso, a PEC 45 – na Câmara dos Deputados – e a PEC 110 – no Senado –, tramitam desde 2019 e vêm sendo discutidas nesses últimos três anos. No ano passado, com a inflação incomodando os interesses eleitorais do governo, se chegou a cogitar a votação das medidas para reduzir o peso dos impostos sobre os combustíveis e com isso baixar a inflação. Diante da falta de dificuldade e falta de consenso, a tramitação das propostas não avançou.





Agora, quando se decide votar a reforma tributária, todos os contrastes e contraditórios envolvendo impostos surgem, com os grupos com maior força fazendo pressão política para adiar a reforma sob alegação de que ela resultará em aumento da carga tributária. Mas como não há definição de alíquotas, não há, a princípio, que se falar em maior carga tributária. Hoje, os impostos no Brasil representam cerca de 33% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo que apenas os impostos sobre o consumo, alvos da reforma tributária, somando cerca de 15% do PIB, ou pouco mais de um terço do peso dos impostos sobre os contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Esse sistema complexo exige que o trabalhador brasileiro dedique 147 dias da sua atividade apenas para pagar impostos.





Enquanto empresários são contra porque temem uma elevação na carga dos impostos, economistas defendem a aprovação agora por ela representar uma simplificação do sistema. Governadores e prefeitos, inicialmente contrários à proposta, agora a defendem por perceber que há ganhos, embora ocorra uma centralização maior, principalmente no caso dos municípios. Em busca de consenso para aprovação, a cesta básica terá tarifa zero e a nova legislação estabelecerá uma Cesta Básica Nacional de Alimentos, com uma lei complementar sendo necessária para definir os produtos para a alimentação humana.





Embora existam questões que devem gerar mais debates e propostas de ajustes, principalmente em função do longo tempo de transição para a efetiva implementação do Imposto sobre Valor Agregado gerenciado pela União, o CBS, e outro gerenciado pelos estados e municípios (IBS), que só devem substituir totalmente o os impostos atuais (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) em 2033. Até lá, muitas outras discussões serão feitas e ajustes serão implantados por meio de legislação complementar. Agora, o que se está votando é a reforma possível e que simplifica o sistema tributário no que se refere aos impostos sobre consumo.





Impacto

2,39% - É o crescimento anual do PIB até 2032 apenas com a reforma tributária, segundo estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea)





Voo firme

A companhia aérea Latam está comemorando um ano das operações no aeroporto de Montes Claros, no Norte de Minas. Nesse período a companhia registrou a marca de 95 mil passageiros em mais de 700 voos realizados no trecho Montes Claros-São Paulo/Guarulhos. As aeronaves Airbus A319 e A320 operam com 70% da capacidade nos voos partindo e chegando a Montes Claros. A empresa está vendendo passagens a R$ 230 para comemorar os 166 anos da cidade mineira.





Saque Pix

A mineira TQI apresentou na semana passada, na Febraban Tech, um sistema de saque de dinheiro via Pix, que permitirá ao cliente sacar dinheiro em espécie direto da sua conta corrente sem custo, utilizando o terminal como se fosse um caixa eletrônico. O sistema da TQI gera um QR Code no valor solicitado pelo usuário, que precisará escanear o código de barras com o seu celular para efetuar a retirada do dinheiro.