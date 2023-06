Economia no embalo da produção agropecuária no primeiro trimestr

751

A surpresa com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% no primeiro trimestre na comparação com o quarto trimestre e de 4% em relação aos primeiros três meses do ano passado – em 12 meses, a geração de riqueza registra expansão de 3,3% – não foi a única informação que o governo pode comemorar. Em maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 11,38 bilhões, com crescimento de 129,5% em relação ao mesmo mês de 2022. O resultado foi ainda o maior para o mês desde 1989. No mês passado, as exportações somaram US$ 33,07 bilhões, com expansão de 11,6%, enquanto as importações foram de US$ 21,69 bilhões, com queda de 12,1%. No acumulado do ano, as exportações tem alta de 3,9% e totalizam US$ 136,39 bilhões, enquanto as importações de janeiro a maio somaram US$ 101,11 bilhões, com queda de 4,6%. O saldo, de US$ 35,28 bilhões, teve crescimento de 39,1%.

E a explicação, tanto para a alta do PIB acima do esperado pelo mercado quanto para o maior saldo comercial em um mês de maio em mais de 30 anos, é o desempenho do setor agropecuário, que representa cerca de 8% da geração de riqueza do Brasil. A geração de riqueza no campo registrou crescimento de 21,6% no primeiro trimestre deste ano, no maior avanço desde o quarto trimestre de 1996. Com uma safra recorde de 302,1 milhões de toneladas para este ano, o setor agrícola deu tração para o de serviços, que, respondendo por quase 70% do PIB, teve crescimento de 0,6% de janeiro a março, com destaque para o segmento de transporte, armazenagem e correio, que avançou 1,2% de janeiro a março.

Nos primeiros três meses do ano, a indústria, com queda de 0,1%, mostra desaceleração em relação ao trimestre anterior, mas tem alta de 1,9% na comparação a igual período de 2022 e registra crescimento de 2,4% no acumulado de 12 meses. Já o setor de serviços registrou alta de 2,9% sobre o primeiro trimestre do ano passado e acumula crescimento de 3,9% em 12 meses. Em valores nominais, do PIB de R$ 2,6 trilhões, o setor de serviços responde por R$ 1,5 trilhão, a indústria por R$ 508,9 bilhões e a agropecuária por R$ 259,7 bilhões. A taxa de investimentos ficou em 17,7% do PIB e a poupança interna representa 18,1% do PIB.

No comércio internacional, os produtos agropecuários também foram o destaque. Nas exportações, os principais produtos foram animais vivos (excluindo pescados ou crustáceos) com crescimento de 245,4%; arroz com casca, paddy ou em bruto, com alta de 287.085,5%; açúcares e melaços, com expansão de 91,8%, e soja, com aumento de 23%. Para se ter ideia do que esse desempenho representa, minério de ferro e seus concentrados elevaram em 6,7% as vendas para fora do país.

Em relação ao desempenho da agropecuária no PIB, o economista Paulo Casaca, da Associação Comercial de Minas (ACMinas), diz que "este é o melhor resultado para o setor, desde o início da série histórica, em 1996. Por outro lado, a indústria recuou 0,1%, e os investimentos caíram 3,4%. Ele acrescenta que embora o resultado tenha vindo melhor do que o esperado, “ainda é preciso melhorar diversos fatores para que possamos crescer de forma consistente em 2023. Esperamos que a expansão dos programas sociais, como o Bolsa Família, a aprovação do Arcabouço fiscal e a iminente queda da Selic, possam trazer resultados ainda melhores para o PIB nos próximos trimestres”.

“Em resumo, a atividade surpreendeu positivamente nesse 1º trimestre, especialmente por conta do desempenho da agropecuária, fator que não deve se repetir nos próximos trimestres, pelo menos não na mesma magnitude”, avalia Fabrício Silvestre, economista do TC, plataforma para investidores com educação financeira, análise de dados e inteligência de mercado. O efeito safra tem impacto maior no primeiro semestre, enquanto para os outros a tração para o PIB terá de vir de outros setores, e, nesse caso, serviços e consumo das famílias podem levar a geração de riqueza do Brasil a superar o 1,23% de crescimento previsto pelo mercado financeiro e o 1,4% estimado pelo Ipea, chegando perto ou mesmo ultrapassando a, por ora, otimista previsão do Ministério da Fazenda, de uma alta de 1,9% do PIB este ano.





