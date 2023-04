Em evento recente em Nova York, Roberto Campos Neto, deu a entender a investidores que BC manterá a taxa de juros em 13,75% em maio (foto: Sérgio Lima/AFP - 5/10/21)





A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou em março, mesmo com a reoneração dos combustíveis, ficando em 0,71%, contra 0,84% em fevereiro, puxando o acumulado em 12 meses de 5,60% em fevereiro para 4,65% no mês passado. Embora o dado ainda não permita avaliar se há uma tendência firme de queda da inflação, outro indicador de preços chama a atenção. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) fechou a primeira prévia de abril com deflação de 0,90%. Como o indicador é referência de preços no atacado, isso significa que as pressões que levaram o índice a fechar 2021 em 16,9% e 2022 em 5,45% deixaram de tensionar por novas altas. Com isso, o IGP-M fechou março praticamente estável, em 0,05%, acumulando alta de 0,20% no ano.





Os números da inflação no Brasil mostram que a política de juros altos começa a fazer efeito sobre os preços no mercado interno e o mesmo parece valer para a economia norte-americana, onde a inflação subiu 0,1% em maio, recuando do avanço de 0,4% em fevereiro. A queda da inflação nos EUA, assim como no Brasil, reacendeu a expectativa de interrupção do movimento de alta de juros pelo Federal Reserve (o banco central dos EUA) e de início de cortes pelo Banco Central.





Embora o presidente do BC, Roberto Campos Neto, se mostre reticente em reduzir as taxas de juros, como admitiu em evento recente em Nova York, a pressão sobre a autoridade monetária aumenta, porque se de um lado a inflação está cedendo, do outro a economia está travada e o custo alto do dinheiro dificulta a vida dos cerca de 70 milhões de brasileiros que tem dívida, assim como das empresas que tomaram crédito com juros a 2% durante a pandemia de COVID-19 e que agora para rolar as dívidas arcam com custos lastreados pela Selic a 13,75%. A pressão não virá mais apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas sim e também do mercado financeiro.





Para Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, a desaceleração da inflação de serviços, que recuou de 1,41% em fevereiro para 0,25% em março, é um sinal importante. “A gente precisa ver nos próximos meses se é uma tendência, porque a gente sabe que a inflação dos serviços está ligada com a atividade econômica e o fato é que esse pode ser um sinal importante do desaquecimento que é promovido pela taxa de juros, que serve como um freio de mão para a economia”, diz a economista.





A inflação em queda fez a bolsa de valores brasileira disparar e chegar aos 106 mil pontos, enquanto a cotação do dólar frente ao real recuou abaixo de R$ 5. As taxas de juros futuros no curto prazo também reagiram e recuaram para 13,43% nos contratos para outubro deste ano. “Essa leitura da inflação em conjunto com a melhora da taxa de câmbio, com o dólar operando abaixo de R$ 5, são pontos, fatores importantes para descompressão da curva de juros, para se consolidar a expectativa que se tem de corte na taxa de juros (Selic) na passagem do primeiro para o segundo semestre desse ano”, diz a economista-chefe da Veedha.





A perspectiva é de que na próxima reunião do Copom, nos dias 2 e 3 de maio, a taxa básica de juros seja mantida em 13,75%, mas não se pode descartar a possibilidade de um corte de menor magnitude, para aliviar a pressão política sobre o presidente da autoridade monetária. Um corte de 0,25 ponto não comprometeria as expectativas, uma vez que esse novo patamar pode ser mantido até o fim do ano se for necessário para ancorar as previsões do mercado financeiro para a inflação às metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CNM), sinalização que pode ser dada no próprio texto divulgado pelo BC após a decisão do colegiado. O mais provável é que os cortes na Selic comecem na reunião de junho, quando já se terão dados que mostrem melhor o comportamento da inflação. É esperar para ver.





Previdência privada

R$ 1,2 trilhão - é o valor total de ativos em planos abertos de previdência em fevereiro deste ano, o que representa 12,5% do PIB, segundo a Fenaprevi





Do Chile

Muito além do salmão e outros pescados e frutas frescas, o Brasil é um importante mercado para produtos chilenos para o setor de mineração. Dados do ProChile, instituição do Ministério das Relações Exteriores do Chile, mostram que 17% dos bens e serviços chilenos para mineração são absorvidos pelo Brasil, o segundo maior mercado para as empresas chilenas. Os embarques no setor para o Brasil somaram US$ 103 milhões em 2021.





No social

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) destinou R$ 736,2 mil em projetos e programas sociais entre junho de 2021 e dezembro de 2022. Segundo Balanço Social divulgado essa semana pela ABBC, os projetos apoiados impactaram diretamente a visa de 18 mil pessoas, a maioria crianças e jovens. A entidade representa 117 instituições financeiras e efetua doações mensais para 16 organizações sociais em todo o país.