Um começo de ano melhor do que o esperado nos cenários global e local

O fim da política de COVID Zero da China aliviou o risco de uma recessão global, ou apenas na Europa como se temia há seis meses, mas também reacende apreensões com risco de retomada dos preços, mas o simples fato de o país asiático retomar suas atividades ajudou a melhorar o cenário da economia global no início deste ano. Essa melhora se refletiu na posição da maior parte dos bancos centrais do mundo, que hoje está, em sua maioria, com postura “dovish” (queda) do que “hawkish” (alta), diferentemente do que ocorria até meados do segundo semestre do ano passado. Essa postura se deve à desaceleração global da inflação, com a queda dos preços das commodities. A perspectiva de redução dos juros, a economia europeia se mostrando melhor do que o previsto e a reabertura da China, contribui para depreciar o dólar em relação a outras moedas, como o real.





“A alta dos juros afeta a atividade econômica como um todo era o quadro de três ou seis meses atrás, mas hoje a situação global ficou muito melhor, com desaceleração sem recessão”, observou o economista Pedro Schneider, do Itaú Unibanco, durante apresentação dos estudo “Perspectivas Econômicas 2023”. A avaliação é que a inflação de oferta, que pesou no bolso dos consumidores de todo o planeta em 2020 e 2021 e parte de 2002 atingiu o pico e está arrefecendo agora, com a pressão sobre os preços voltando a ocorrer pelo aumento da demanda, com o mercado de trabalho aquecido.





Pode haver pressão inflacionária também com o reaquecimento da demanda na China influenciando o preço das commodities agrícolas e produtos metálicos. Por outro lado, o desaquecimento da atividade econômica em novembro e dezembro no Brasil ajuda a diminuir os reajustes de preços. A incógnita fica por conta da volta dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol, que deve ocorrer no próximo mês (se não for prorrogada novamente). Com isso, as projeções afastam a inflação do teto da meta para este ano, que é de 3,25% com 1,5 ponto de tolerância (entre 1,75% e 4,75%). Nas previsões de economistas e analistas financeiros colhidas pelo Banco Central no Boletim Focus, as projeções para o ano são de IPCA de 5,79%. O Itaú Unibanco elevou sua projeção para 6,5%.





“No Brasil, o principal desafio hoje é fazer a inflação baixar com o mercado trabalho aquecido, os preços dos serviços subindo e o imposto voltando”, avalia Pedro Schneider. Ele considera, no entanto, que como não há mais gargalos provocados pelo choque de oferta, a inflação hoje é pressionada pela demanda, com uma composição melhor em relação à efetividade da política monetária. Apesar do cenário desafiador, os indicadores de atividade econômica mostrando melhora também compõem um cenário mais favorável neste início de ano do que se previa há seis meses. À época, a projeção para o crescimento do PIB em 2023 estavam abaixo de 0,5%. Hoje, o Boletim Focus traz projeção de alta de 0,76% na geração de riqueza do Brasil. Para o Itaú, o crescimento do PIB deve passar de 1%





Embora ainda existam pressões sobre os preços na ponta do consumo, há um arrefecimento dos preços no atacado, confirmando a diminuição do impacto da desorganização das cadeias globais de suprimento em função da pandemia de COVID-19. Com discussões de certa forma naturais no início do governo causando ruídos no mercado, o clima ainda é de expectativa. Tanto, que ele melhora apenas pelo fato de a reforma tributária começar a tramitar na Câmara dos Deputados e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometer antecipar a entrega da proposta de novo ordenamento fiscal de abril para março. Taxas de juros altas e crédito mais restrito após a fraude da Americanas fazem parte do cenário neste começo de 2023, que, ainda assim, se apresenta melhor do que era projetado em agosto do ano passado.





Sonegação

R$ 14 bilhões

é o valor detectado em inadimplência tributária e sonegação no setor nacional de combustíveis, segundo o Instituto Combustível Legal (ICL)





Mudanças

Com faturamento de R$ 422 milhões em 2022, o que representou um crescimento de 225% em relação a 2021, a Agasus Microcity está de mudança. A companhia, que passa a se chamar Voke, está transferindo sua sede de Nova Lima para Belo Horizonte. Especializada na locação de hadware e venda de semi-novos, a empresa investiu R$ 5 milhões na mudança e esperar chegar a 2030 com a marca de 1 milhão de equipamentos alugados.





Mais mulheres

Para ampliar a presença de engenheiras em suas unidades, a Lear Corporation está com vagas exclusivas para mulheres nas undidades de Betim, Lavras e Camanducaia, em Minas, Caçapava e São Bernardo, em São Paulo, Navegantes, em Santa Catarina, e Goiana, em Pernambuco. São 58 vagas e as interessadas tem até dia 28 para se inscrever no processo conduzido pela 99jobs, no endereço https://jobs.cc/estagionalear2023.