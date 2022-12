A vez da reforma tributária como prioridade do futuro governo Lula

O economista Bernar Appy é autor de proposta que tramita no Senado e cria Imposto sobre Valor Agregado (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 1/10/07)



Embora o mercado financeiro torça o nariz para alguns dos nomes indicados para conduzir a área econômica no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há dicas e pistas suficientes de que o petista vai priorizar a aprovação da reforma tributária no primeiro ano do seu mandato, assim como o estabelecimento de novo parâmetro de controle fiscal. Como conseguiu equacionar sua principal promessa de campanha e assegurou o pagamento dos R$ 600 do Bolsa-Família, acrescido de R$ 150 por filhos até 6 anos, antes mesmo de tomar posse, o presidente eleito pode iniciar seu terceiro mandato apostando na mudança dos impostos, reforma pela qual deve cumprir outra de suas promessas eleitorais: isentar de Imposto de Renda trabalhadores com renda até R$ 5 mil.





Há que haver, no entanto, cuidado nas mudanças para que em um momento de necessidade de geração de mais receitas não se ceda à tentação de criar subterfúgios que em lugar de simplificar possam na prática elevar o peso dos impostos e tributos. A Constituição de 1988 estabeleceu que cabe à União arrecadar impostos sobre importação, exportação, renda, IPI, IOF, ITR e Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) – esse último ainda sem regulamentação. Aos estados, cabe o recolhimento sobre o comércio de bens e serviços e sobre a propriedade de veículos. Já os municípios arrecadam sobre serviços e sobre a propriedade territorial urbana, podendo, desde 2003, ser cobrado também sobre propriedades rurais. Estados e municípios recebem repasses federais referentes à arrecadação de IPI e IR.





As distorções foram geradas a partir da necessidade de se gerar caixa para cobrir despesas em momentos do governo Fernando Henrique Cardoso. São dessa época a Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico (Cide), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a famigerada Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), para financiar a área da saúde. O detalhe perverso é que, ao contrário dos impostos, as contribuições não foram repartidas com estados e municípios. A falta de correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física é outra distorção do sistema tributário.





Agora, com a indicação do economista Bernard Appy para uma secretaria especial da reforma tributária no Ministério da Economia, o governo sinaliza para a intenção de agilizar a mudança nos impostos, uma vez que Appy é autor da proposta que embasa a PEC 110/2019, que tramita no Senado Federal. A proposta prevê modelo dual do Imposto de Valor Agregado (IVA), sendo um Imposto de Bens e Serviços (IBS) resultante da fusação do ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que unifica os tributos federais (IPI, Cofins e Cofins-Importação, PIS e Cide-Combustíveis). A reforma será feita em duas etapas, com a alteração no Imposto de Renda ficando para um segundo momento.





Discutida desde a Constituinte, a reforma tributária é necessária para simplificar a estrutura tributária brasileira, uma das mais complexas do mundo, e tornar mais justa a cobrança de impostos, com os pobres pagando menos do que as classes mais ricas, ou o contrário do que ocorre hoje no Brasil. A perspectiva é de que o interesse do governo faça avançar a discussão das propostas que estão no Senado e na Câmara dos Deputados para que já no ano que vem sejam feitas mudanças que possam assegurar.